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САЩ-ИРАН: КРАЙ НА ПРИМИРИЕТО

Преговорите продължават? Иранският външен министър е в Оман, очаква се и американска делегация

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САЩ поискаха Иран публично да заяви, че Ормузкият проток е отворен и да спре стрелбата по търговски кораби

поредна размяна удари сащ иран взаимни обвинения нарушаване примирието
Снимка: илюстративна
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Съединените щати искат Иран публично да заяви, че Ормузкият проток е отворен и да спре стрелбата по търговски кораби - като част от преговорите, които ще се проведат в събота. Информацията е на източници в Белия дом. Иранският министър на външните работи - Абас Арагчи, е в Оман.

Според източници в Белия дом, Техеран е признал, че ударите по няколко търговски плавателни съдове преди няколко дни са били грешка. По думите на американския президент Доналд Тръмп Вашингтон и Техеран се са разбрали да продължа диалога, въпреки, че последната ескалация се приема за нарушаване на примирието, чийто край обаяви самият Тръмп. Иранският първи дипломат каза, че страната му спазва договореното.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран:"Досега Иран е спазил думата си, за разлика от така наречения министър на финансите на САЩ, който нарушава параграф 9 от Меморандума за разбирателство. Това нарушение е резултат от други нарушения и грешки от страна на Съединените щати. Реалността показва, че може да има спазване само и от двете страни."

Двустранните отношения, ситуацията в региона и най-вече Ормузкия проток, са темите които Арагчи ще обсъжда с оманските власти, твърдят ирански медии. Според американски медии, в разговорите ще се включи и американска делегация.

А Тръмп поднови заплахите си към Иран, след като Израел го предупреди, че Техеран готви покушение срещу него.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "1000 ракети са заредени и насочени към Ислямската република Иран, като хиляди други ще последват незабавно, в случай че иранското правителство задейства заплахата, казана на много места по света, да извърши покушение или да се опита да извърши покушение срещу действащия президент на Съединените американски щати, в случая срещу МЕН!"

По данни на CNN, Иран се опитва да възстанови ядрени обекти, засегнати при американо-израелските удари.

#опит за преговори #Примирието между САЩ и Иран #Оман #ормузки проток

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