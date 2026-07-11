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Министърът на туризма: С агресивна реклама и много инициативи се надяваме да компенсираме колебливия старт на сезона

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Нашето Черномори е прекрасно, чисто, красиво, пълно с туристи, допълни Илин Димитров

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Сезонът започна колебливо, особено първите два месеца, каза министърът на туризма Илин Димитров в студиото на "Денят започва с Георги Любенов"

Илин Димитров, министър на туризма: "Първите два месеца сезонът започна колебливо и плахо, като дори се чуха сравнения с туристическия сезон и държавния бюджет, като те много си приличат, и сезонът, и бюджета, с наследени тежки дефицити, с плячкосан бюджет за реклама, и този сезон, аз ви казах и тогава, той практически не е наш, защото е в резултат на усилията на предишното ръководство на министерството на Туризма. И първите два месеца, както казах, бяха много колебливи. В момента, добрата новина, и наистина добрата новина, е, че, според нашата система за туристическа информация, вече курортите са пълни, туристите имаме, и броят на нощувките, на туристическите резервации, се приближава към този от миналата година."

Кабинетът и туристическия бизнес полагат усилия да наваксат, за да можем в края на септември да се поздравим с един успешен сезон, допълни той. Една от целите на правителството е до края на мандата от 4 милиона туристи сега, България да посреща 8 милиона туристи. По отношение на германския пазар целта е от 300 хиляди туристи да се стигне до милион и сто хиляди.

В правителството работим много активно в подкрепа на бизнеса, който е на светло, който плаща данъци, който плаща осигуровки, какъвто и да е, трябва да е еднакъв за всички и всички трябва да го плащат. Това е ключово. Ние искаме да изсветлим сектора, да помогнем на хората, които работят честно и открито, каза още министърът на туризма:

"Едно от действията е промяни в единната ни система за туристическа информация, така, че да имаме по-голяма видимост на нощувките. Регуламентът, знаете много добре, че България ще приеме регуламентът за краткосрочни настаняния, т.е. всички тези квартири, които са по корортите, Airbnb-та, Booking, където се дават под наем, ще бъдат вкарани и регистрирани, за да започнат да плащат данъци."

Министерството на туризма разработва и софтуерен продукт, който ще се казва тур-алерт, където гражданите могат да качват своите сигнали, със снимки, с кратко описание, а по него ще бъде правена проверка.

Предстои да влезе в сила и нов регламент за атракционите по курортите.

Илин Димитров обясни, че продължава одитът на ведомството от страна на Сметната палата.

"В момента Сметната палата извръщва изключително дълбока ревизия на дейността на министерството и когато имаме доклад ние съответно ще го пратим на органите. Но е много важно да се каже, че ако нещо е законосъобразно по никакъв начин то не означава, че е ефективно или, че е целесъобразно. Ще ви дадем един пример. Наскоро ми докладваха. Субсидирали сме тази и миналата година събития, свързани с Космоса, министерството на туризма. Искам да ви питам, чакаме някой да дойде отгоре или ще пращаме някой нагоре?"

Министърът даде и пример за прекратяване на договор за реклама:

"Ами давам ви пример с договор за проектиране на филм върху стена на хотел, където беше над 500 000 лева целият договор. Прекратихме го винага. Въпреки, че нямаше клауза за прекратяване, от едностранно отстрана министерство, поканихме фирмата, казахме, че не смятаме, че това е ефективно, че имаме бюджетен проблем. Около 30 договора бяха преразгледани или прекратени. Просто нямаме право повече да играем хазарт със средствата на бранша. Ние трябва много агресивно да рекламираме. И тук всеки един цент ни е важен."

Министърът не пожела да каже дали знае кои са двата от четирите града, които продължават към втория етап на състезанието за това кой ще е домакинът на "Евровизия 2027".

"По оценка на организаторите се справяме добре, темпото е добро, готови сме. И знаете ли, имаме амбицията, правителството и целият екип, който е включен, да направим най-доброто домакинство до сега. Ще има над хиляда журналисти. Трябва да им покажем България. Вече започват да идват. Ние ги включваме в турове. Миналата година е имало 92 събития, съпъстващи "Евровизия". Ние ще направим повече. Искаме да използваме всеки един момент да рекламираме България, да покажем колко е красива, колко е догостоприемна."

Освен ДАРА, министерството на туризма се е обърнало и към други известни българи, които да са лица на кампанията за "Евровизия 2027":

"Ние като Министерство решихме да включим, да поканим звездните лица на България да участват в промотиране на страната ни, като те в момента записват клипове. Знаете ли колко е трудно топ-спортистите да ангажирате, да правят клипове за забележителности, но браво, екипът се справи, искам да ги поздравя и се надявам съвсем скоро, защото искам да използваме тия послания и това лято ще да хванем вълната. Ще имаме наистина добри клипове, които ще пуснем на няколко езика, по различни медии. Целта е да показваме успешните лица и те са много, затова това е само първата част, да не се обиди някой, че не е включен."

Вижте целия разговор във видеото

#"Евровизия 2027" #Илин Димитров #сезон #министър на туризма #туристи #новини в Метрото

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