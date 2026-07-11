Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за президент ще има, а санкциите срещу Пеевски трябва да заработят и в България

Единна кандидатура на демократичната общност за президент ще има, а санкциите срещу Пеевски трябва да заработят и в България. Това заяви в „Говори сега“ депутатът от „Да България“ Божидар Божанов. Той допълни още, че коалицията ще излъчи общ кандидат за президентските избори заедно с партньорите си, защити необходимостта санкциите по „Магнитски" да имат реално действие у нас и обяви, че формацията подготвя мащабен пакет от законодателни промени за ограничаване на злоупотребите в здравеопазването. Той коментира още казуса с полетите на Делян Пеевски, избора на конституционни съдии, Изборния кодекс, договора с "Боташ" и отношенията с Русия. Божанов поздрави Радан Кънев за избирането му начело на ДСБ и подчерта, че промяната в ръководството няма да доведе до сътресения в коалицията „Демократична България".

Божидар Божанов, „Да, България“: „Използвам възможността да честитя на господин Кънев избора. За нас е изключително важно „Демократична България“ да продължи да работи добре и да бъде надградена. Познаваме се отлично и нямам съмнение, че това ще се случи. Даже е редно още следващата седмица да съберем ръководствата, защото оперативните задачи не чакат."

По думите му изборът на нов председател на ДСБ е естествен процес след изтичането на мандата на досегашното ръководство.

"Не е станала някаква тектонична промяна, която да налага дълъг преход. Разбрах, че господин Атанасов просто е решил да не се кандидатира за нов мандат."

По темата за предстоящите президентски избори Божанов потвърди, че усилията са насочени към единна кандидатура на демократичната общност.

Божидар Божанов, „Да, България“: „С „Продължаваме промяната“, „Демократи за силна България“, ДЕОС и останалите партньори процесът върви. Темата за общата силна кандидатура беше поставена още миналата година и оттогава няма различни мнения. Единна обща кандидатура ще има."

Попитан дали това може да бъде Андрей Гюров, той отговори предпазливо.

„Дали Андрей Гюров ще реши да направи такава заявка и кога ще го направи е изцяло негово решение. Ние многократно сме давали много висока оценка за работата му, включително за организирането на честни избори, но решението е лично негово."

Божанов изключи възможността за обща кандидатура със СДС.

„СДС през последните години неизменно играят заедно с ГЕРБ. За съжаление се използва една историческа марка, която отдавна е изпразнена от съдържание. Не е достатъчно да кажеш 'нека всички се обединим'. Важното е какво си направил с действията си."

Божанов защити публикуването на справката за полетите на Делян Пеевски и заяви, че тя е само началото на по-широко разследване.

Божидар Божанов, „Да, България“: „Предоставихме информацията, защото има висок обществен интерес. Това, което МВР трябва да разследва, е дали Делян Пеевски е извършвал престъпления – пране на пари, търговия с влияние и договаряне с бизнесмени в Дубай. Това е предмет на наш сигнал."

Според него не е необходимо политикът и бизнесмените да са летели заедно.

„Нашият сигнал казва да се проверят и други полети на бизнесмени, печелили обществени поръчки в същия период. Така може да се установи дали е имало предварителни договорки, които впоследствие да бъдат доказани с разследване."

Той коментира и случая с Десислава Атанасова.

Божидар Божанов, „Да, България“: „По-важният въпрос е защо има разминаване между PNR данните, данните на Гранична полиция и твърденията на турските власти. Това вече не е въпрос само с кого е летяла Десислава Атанасова. Това е въпрос за сигурността. Ако някой може да фигурира в една система, а реално да пътува с друг полет, това е сериозен проблем."

Божанов защити позицията, че изборът на Атанасова е бил политическа грешка, но подчерта, че партията е поела отговорност.

„Признаването на грешка няма как да я направи по-малка. Важното е след това да бъде поета отговорност. В нашия случай това се случи. След изборите Христо Иванов подаде оставка именно заради резултата, който беше следствие от редица решения, включително и това."

Той увери, че подобни политически договорки няма да бъдат повтаряни.

„Научили сме си урока. Не може да кажеш: 'Нашият кандидат е чудесен, затова ще си затворим очите за това, което предлага другата страна'."

Божанов обясни защо "Да, България" отново внася законодателни промени, свързани със санкциите по "Магнитски".

Божидар Божанов, „Да, България“: „Пеевски публично заяви, че никакви санкции не работят в България. Тази арогантност трябва да бъде опровергана. Санкциите трябва да имат ефект и у нас."

По думите му целта е банките автоматично да третират санкционираните лица като високорискови.

„Банките трябва да оценяват Делян Пеевски като високорисков клиент по линия на мерките срещу изпирането на пари. Това е напълно логично с оглед на цялата публична информация."

Той отправи критики към банковата система.

„В други европейски държави банките автоматично прилагат подобни санкционни списъци. У нас очевидно при някои банки надделява друг интерес."

Божанов напомни и за друг сигнал на партията.

Божидар Божанов, „Да, България“: „Разликата от около 100 милиона лева между декларираните доходи на фирмите му и личните му декларации е предмет на отделен наш сигнал, който, както в много други случаи, прокуратурата не придвижва."

По повод 21-ия пакет европейски санкции срещу Русия Божанов заяви, че България правилно не е наложила вето. Той обаче изрази притеснение, че българската позиция може да е обслужила интересите на руския олигарх Вагит Алекперов. А по отношение на договора с „Боташ“ Божанов коментира, че замразяването на договора не решава проблема. Той предупреди, че Турция няма просто да се откаже от дължимите средства.

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