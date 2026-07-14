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Изабелла Шиникова отпадна на старта в Истанбул

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Спорт
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Българката не успя срещу рускиня.

победоносно начало изабела шиникова квалификациите истанбул
Снимка: БТА
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Изабелла Шиникова отпадна на старта на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка от сериите WTA 125 в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

34-годишната българка, която премина успешно през квалификациите, отстъпи на рускинята Александра Шубладзе с 5:7, 6:7(4) за малко над два часа на корта.

Шиникова изостана с 1:3 след ранен пробив на съперничката ѝ, но впоследствие върна брейка, изравнявайки за 4:4 и дори поведе с 5:4. С три поредни гейма обаче Шубладзе затвори частта и поведе в общия резултат.

Във втория сет и двете направиха по три пробива, за да се стигне до равенство 5:5, но в най-важния момент рускинята отново взе гейм при сервис на Шиникова, с което си даде шанс да сервира за победата. Българката обаче отвърна и прати частта в тайбрек. В него Шубладзе започна с минипробив и аванс от 3:0 точки, а впоследствие с още един брейк си даде шанс да сервира за победата, с което се справи успешно.

Въпреки поражението Шиникова заработи 7 точки за световната ранглиста при жените, в която заема 381-вото място, както и 2000 долара от наградния фонд на надпреварата.

#Изабелла Шиникова

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