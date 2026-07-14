Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев

Видни политици, близки и приятели се простиха с Мартин Велев. Опелото се състоя в храм „Света София“.

На поклонението дойде лично президентът на Република България Илияна Йотова. Да изкажат съболезнования се появиха още министърът на спорта Енчо Керязов, Слави Бинев, Атанас Фурнаджиев и др.

Мартин Велев, син на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и на бизнесмена Манол Велев, загина трагично на 10 юли по време на инцидент с джет в Гърция.

Според информацията на гръцките власти произшествието е станало в района на плажа „Зографу“ на полуостров Ситония, Халкидики. Данните сочат, че по време на маневра с джета той е бил ударен от силна вълна, вследствие на което е получил нараняване и е паднал във водата.

На помощ веднага се е притекъл друг водач на джет, който го е извадил от морето в безсъзнание. На място е пристигнал медицински екип, който е започнал реанимационни действия, но въпреки усилията на лекарите, животът му не е бил спасен.

Мартин Велев е бил транспортиран с линейка до здравния център в Агиос Николаос, където медиците са констатирали смъртта му. Трагичната новина предизвика вълна от съболезнования към семейството на Весела Лечева от общественици, спортисти, приятели и близки.