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Община Харманли иска гаранции, че няма да се увеличава капацитетът на бежанския център

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Община Харманли настоява за писмени гаранции от Държавната агенция за бежанците, че планираните ремонти и модернизация на Регистрационно-приемателния център в града няма да доведат до разширяване на легловата база и увеличаване на капацитета му.

В официална позиция до ДАБ местната власт заявява „категоричен протест и несъгласие срещу всякакви опити за увеличаване на капацитета“ на центъра. От общината уточняват, че не се противопоставят на подобряването на битовите условия, ремонтните дейности и обновяването на съществуващата база, но настояват за ясно уверение от Министерския съвет и Агенцията, че строително-монтажните дейности няма да променят предназначението и мащаба на обекта.

„Наше основно задължение и приоритет остават сигурността, спокойствието и общественият ред за всички жители на Община Харманли“, се посочва още в позицията.

Повод за реакцията е обявен от Държавната агенция за бежанците проект за ремонт и модернизация на Регистрационно-приемателния център в Харманли, който функционира от 2013 г. и е от отворен тип. Проектът обхваща още центъра в свиленградското село Пъстрогор и този в София. Финансирането е осигурено по линия на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, като целта е подобряване на условията за прием и настаняване на лица, търсещи международна закрила.

Според данни, публикувани от ДАБ, преди четири години общият капацитет на местата за настаняване към агенцията е бил 5350 души, но впоследствие е намален до 1650 места.

В позицията си Община Харманли посочва, че местните здравни и социално услуги нямат капацитет за допълнително демографско натоварване.

Темата за миграционната политика в региона предизвика напрежение и преди време, когато Министерството на отбраната предостави на ДАБ бивши казарми в Симеоновград с идея там да бъде изграден център от затворен тип за чужденци, изчакващи решения по процедурите си. Срещу намерението се обявиха Общинският съвет и жители на града.

В Хасковска област са два от центровете на ДАБ. Преди време възникна напрежение, след като Министерството на отбраната предостави на ДАБ бивши казарми в Симеоновград за бежански център от затворен тип, в който чужденците да изчакват. Срещу това се обяви Общинският съвет и граждани на града. Тъй като месеци наред ДАБ не предприе нищо, областният управител на Хасково започна действия по прекратяване на процедурата, а хората се успокоиха.

#Държавната агенция за бежанците #бежански център #Харманли

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