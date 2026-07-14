Новият Съвет на директорите на НДК е вписан в Търговския регистър, съобщиха от Министерството на културата.

На своето първо заседание Съветът на директорите избра Иванка Веселинова за председател, а Ия Петкова-Ангелова – за изпълнителен член.

По указания на министерството новият Съвет на директорите започва незабавна работа по разплащането на дължимите трудови възнаграждения на служителите на НДК, както и преодоляване на всички отложени действия, в резултат на забавеното вписване.

Изискан е и пълен одит на дружеството, детайлна проверка на дейността, както и финансов анализ за състоянието му.