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Новият Съвет на директорите на НДК е вписан в Търговския регистър

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НДК
Снимка: БТА
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Новият Съвет на директорите на НДК е вписан в Търговския регистър, съобщиха от Министерството на културата.

На своето първо заседание Съветът на директорите избра Иванка Веселинова за председател, а Ия Петкова-Ангелова – за изпълнителен член.

По указания на министерството новият Съвет на директорите започва незабавна работа по разплащането на дължимите трудови възнаграждения на служителите на НДК, както и преодоляване на всички отложени действия, в резултат на забавеното вписване.

Изискан е и пълен одит на дружеството, детайлна проверка на дейността, както и финансов анализ за състоянието му.

#вписване на Търговския регистър #Нов Съвет на директорите на НДК #одит

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