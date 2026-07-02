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Министърът на културата освободи Съвета на директорите на НДК

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Избрани са временно до провеждане на конкурс нови членове и изпълнителен директор

НДК
Снимка: БТА
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Днес с протокол на министъра на културата Евтим Милошев се освобождават досегашните членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД. На тяхно място са избрани Ия Петкова – Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова.

Мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца.

На първото си съвещание Съветът на директорите избра и изпълнителен директор – Ия Петкова – Ангелова, която в периода 2015-2020 г. е била ръководител на направление „Стратегическо развитие“ в НДК.

За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в Търговския регистър.

#съвет на директорите #Евтим Милошев #НДК

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