Петицията за президентско вето върху бюджет 2026 събра над 26 000 подписа за два дни

За два дни петицията, с която се призовава президента Йотова да наложи вето на държавния бюджет 2026, събра над 26 000 подписа. В подкрепа на искането на „Продължаваме Промяната“ за президентско вето са се подписали български граждани от над 440 градове, села и паланки, сред които родният град на Румен Радев - Димитровград, както и село Славяново, където сегашният премиер е прекарвал детството си.

Срещу бюджета, приет с гласовете на „Прогресивна България“, са се подписали и много българи, живеещи извън страната. Петицията е подкрепена на 4 континента, от над 160 населени места в чужбина, сред които Москва, Брюксел, Рим, Вашингтон, Бризбън, Окланд, Дубай, Кабул и много други.