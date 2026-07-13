Демерджиев: По-готови сме от миналата година за борба с пожарите, усилията ни са насочени към превенция

Нашите пожарникари многократно са доказали професионализма си, но за да бъдат докрай ефективни, трябва да влагаме ресурс в тяхното обучение, да ги обезпечим технически, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на церемония по предоставяне на ново оборудване на в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на население“ (ГДПБЗН) по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., която е съфинансирана от Европейския съюз.

По думите на министъра, благодарение на създадената координация между институциите, тази година сме по-подготвени за борба с пожарите.

На представянето на новата техника са също министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и директорът на ГДПБЗН Александър Джартов.

Днес можем да дадем един хубав пример за успешно взаимодействие, макар и малко нетрадиционно, но изключително ефективно, между МВР и Министерството на труда и социалната политика (МТСП), отбеляза Демерджиев, за което благодари на социалното ведомство и лично на министър Ефремова.

Вътрешният министър подчерта, че благодарение на фондовете, управлявани от МТСП, към момента са обучени над 130 пожарникари и доброволци, придобити са около 30 дрона, около 500 единици техника за гасене, техника за комуникация, която да подобрява взаимодействието между пожарникари и доброволци, подпомагайки усилията за борба с бедствията. Иван Демерджиев благодари на доброволческите формирования, които се включват при гасене на пожари, на представителите на местната власт.

Той изтъкна, че координацията между институциите, създадена от премиера, е позволила в тези усилия да се включат също Министерството на отбраната и земеделското министерство. Подготвихме се максимално да посрещнем предстоящия летен период, мога да изразя увереност, че сме по-готови от миналата година, усилията ни са насочени към превенция, ранно установяване на пожарите, бързото им загасяване и избягване на тяхното разрастване, така че да не ставаме свидетели на последиците от тях от последните години, обясни Иван Демерджиев. Той отбеляза, че измененията в климата създават все повече предпоставки за бедствия, пред които сме изправени, едни от които са пожарите. Нашите усилия са да сме целенасочени в развитието на капацитета, да сме все по-подготвени, вярвам, че взаимодействието с МТСП ще продължи, че ще се снабдим с още техника, полезна при установяване на пожари на ранен етап и установяване на превенция, така че с всяка следваща година да сме по-подготвени и успешни, а хората – все по-малко застрашени, подчерта министърът. Иван Демерджиев добави, че имат амбиция събитията, на които вече сме били свидетели, да не се повтарят. Климатичните условия се влошават, но ние искаме и ще бъдем все по-готови да посрещнем тези предизвикателства, увери министърът.



