Сезонът по Северното Черноморие: В Кранево залагат на по-ниски цени, за да привлекат повече туристи

На фона на рекордните цени по българското Черноморие има места, където почивката все още остава достъпна. В Кранево хотелиери и ресторантьори твърдят, че са запазили приемливи цени на нощувките и храната, въпреки растящите разходи. Усилията на бизнеса обаче не водят до желания резултат.

Между 20 и 50 евро на ден за ол инклузив в Кранево, в зависимост от категорията на хотела. Това са актуалните оферти в курорта – по-малко от наема на комплект шезлонги и чадър на някои плажове у нас.

Туристи споделят:

„И евтино, и хубава храна, условията са чудесни... 20 евро на ден с храна сутрин, обед и вечер. И обслужването е много добро.“ „Ние сме от Молдова, голяма група, и от 6 години идваме на плажа в Кранево – да плуваме в морето, да се радваме на слънцето и да се забавляваме.“

Цените не са променяни от миналата година, независимо от инфлацията.

Станислав Димитров, собственик на хотел в Кранево: „Печалбите за хотела не са особено големи, защото всички виждат, че стоките в магазините поскъпват.“

В заведенията също се стремят да поддържат приемливи цени. Затова работят директно с производители и с местните рибари.

Тихомир Цветков, концесионер на Централен плаж в Кранево: „Спекулациите за таратор от 8 - 9 евро – при нас тараторът е 3 евро. При нас рибената чорба е от 6 вида риба, включително има и калкан, и е 5 евро.“

Очакванията на хотелиерите за силен сезон обаче не се оправдават.

Станислав Димитров, собственик на хотел в Кранево: „Доста сложен и труден сезон. Резервациите не вървят с темповете, с които трябваше. Започнаха много анулации.“

Браншът е категоричен, че негативните внушения за българското море преди началото на сезона са отказали много туристи да почиват у нас.

Станислав Димитров, собственик на хотел в Кранево: „В интернет пространството постоянно се тръбеше, че е много скъпо, че е мръсно. Ами нито е скъпо, нито е мръсно.“

Плажът в Кранево е сертифициран със „Син флаг“.

Тихомир Цветков, концесионер на Централен плаж в Кранево: „Тази година сме горди собственици вече и на „Син флаг“ на плажа. Това е европейско признание за качество.“

Надеждата на всички е за повече туристи през август, за да бъдат компенсирани натрупаните загуби.