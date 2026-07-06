Публикуваха списъка с разрешените водни бази и коридори по Черноморието

Министерството на транспорта и съобщенията публикува актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства по българското Черноморие за летния сезон на 2026 година, съобщиха от ведомството.

Справката е изготвена от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ с цел повишаване на сигурността и информираността на обществото. Основната цел на публичната база данни е да даде възможност на ползвателите предварително или в реално време да се информират дали съответното водноатракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор, или се касае за нерегламентирана дейност, криеща рискове за здравето и живота.

В официалния регистър са включени всички обособени коридори, които са преминали необходимите процедури и са получили разрешение за работа, както и джетовете, заявени от собствениците за теглене на надуваеми съоръжения.

Информацията е детайлизирана и съдържа точния номер на всяка зона, наименованието на съответния плаж, датата на регистриране на обекта, както и списък с конкретните предлагани водноатракционни услуги и дружеството, което управлява водната база.

Данните ще бъдат актуализирани при вписването на нови обекти през сезона. Осигуряването на прозрачност е превенция на нерегламентираните практики и гарантира, че допуснатите до експлоатация бази разполагат с изправна техника, спасително оборудване и квалифициран персонал.

Публикуването на регистъра е насочено към минимизиране на рисковете от инциденти във водните пространства и към осигуряване на напълно безопасна среда за българските и чуждестранните туристи. При установяване на каквито и да е нередности или дейности извън регламентираните зони, гражданите се призовават да подават сигнали на директния телефонен номер 02 /940 9400 или чрез специализирания Портал за сигнали за нередности в транспорта.

Актуалната справка за одобрените водни коридори и регистрирани бази е достъпна на следния интернет адрес: https://www.mtc.government.bg/bg/category/348/registr-na-odobrenite-vodni-bazi-i-koridori-za-plavatelni-sredstva-za-razvlecheniya-po-blgarskoto-chernomorie-sezon-2026