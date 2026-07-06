БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Екатерина Дафовска оцеля в катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Чете се за: 02:50 мин.
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Публикуваха списъка с разрешените водни бази и коридори по Черноморието

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
водни бази
Слушай новината

Министерството на транспорта и съобщенията публикува актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства по българското Черноморие за летния сезон на 2026 година, съобщиха от ведомството.

Справката е изготвена от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ с цел повишаване на сигурността и информираността на обществото. Основната цел на публичната база данни е да даде възможност на ползвателите предварително или в реално време да се информират дали съответното водноатракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор, или се касае за нерегламентирана дейност, криеща рискове за здравето и живота.

В официалния регистър са включени всички обособени коридори, които са преминали необходимите процедури и са получили разрешение за работа, както и джетовете, заявени от собствениците за теглене на надуваеми съоръжения.

Информацията е детайлизирана и съдържа точния номер на всяка зона, наименованието на съответния плаж, датата на регистриране на обекта, както и списък с конкретните предлагани водноатракционни услуги и дружеството, което управлява водната база.

Данните ще бъдат актуализирани при вписването на нови обекти през сезона. Осигуряването на прозрачност е превенция на нерегламентираните практики и гарантира, че допуснатите до експлоатация бази разполагат с изправна техника, спасително оборудване и квалифициран персонал.

Публикуването на регистъра е насочено към минимизиране на рисковете от инциденти във водните пространства и към осигуряване на напълно безопасна среда за българските и чуждестранните туристи. При установяване на каквито и да е нередности или дейности извън регламентираните зони, гражданите се призовават да подават сигнали на директния телефонен номер 02 /940 9400 или чрез специализирания Портал за сигнали за нередности в транспорта.

Актуалната справка за одобрените водни коридори и регистрирани бази е достъпна на следния интернет адрес: https://www.mtc.government.bg/bg/category/348/registr-na-odobrenite-vodni-bazi-i-koridori-za-plavatelni-sredstva-za-razvlecheniya-po-blgarskoto-chernomorie-sezon-2026

#регистрирани плавателни средства #одобрени водни коридори #МТС #списък

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
2
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
3
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
Привикват за разпит певеца Емрах за обяснение кой е карал автомобила му в парк в Созопол
4
Привикват за разпит певеца Емрах за обяснение кой е карал...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за техническа неизправност
5
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за...
Уимбълдън 2026: Григор Димитров срещу Артър Фери на Централния корт
6
Уимбълдън 2026: Григор Димитров срещу Артър Фери на Централния корт

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
4
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
6
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...

Още от: Регионални

Започнаха археологическите разкопки на средновековния град Русокастро
Започнаха археологическите разкопки на средновековния град Русокастро
Екстремните жеги у нас показаха проблемите в проектирането на сградите Екстремните жеги у нас показаха проблемите в проектирането на сградите
Чете се за: 02:42 мин.
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и коментари сред пешеходци и шофьори Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и коментари сред пешеходци и шофьори
Чете се за: 04:40 мин.
Заради опасно шофиране: В пернишкото село Черна гора настояват за спешни мерки Заради опасно шофиране: В пернишкото село Черна гора настояват за спешни мерки
Чете се за: 03:10 мин.
След като четирима души загубиха живота си във водите на Струма - продължава къпането в неохраняеми реки, язовири и водоеми След като четирима души загубиха живота си във водите на Струма - продължава къпането в неохраняеми реки, язовири и водоеми
Чете се за: 04:00 мин.
Директорът на ВиК - Бургас остава в ареста Директорът на ВиК - Бургас остава в ареста
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Директорът на ВиК - Бургас остава в ареста Директорът на ВиК - Бургас остава в ареста
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Две експертизи отложиха делото срещу Ива Михайлова в Кочани Две експертизи отложиха делото срещу Ива Михайлова в Кочани
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Пореден руски обстрел срещу Киев в навечерието на срещата на НАТО в Анкара Пореден руски обстрел срещу Киев в навечерието на срещата на НАТО в Анкара
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Екатерина Дафовска оцеля в катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Вече седмица в неизвестност: Издирването на 11-годишната Наталия...
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
Ключови свидетели на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг бяха...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Хамас разпусна правителството си, ще последва ли разоръжаване
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ