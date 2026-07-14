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България ще организира две големи първенства за хора с интелектуални затруднения

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Спорт
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Новината обяви президентът на Федерация адаптирана физическа активност Слав Петков.

Слав Петков
Снимка: БТА
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България ще организира две големи първенства за хора с интелектуални затруднения през следващата година - европейско първенство по лека атлетика в зала и европейско първенство по плуване. Това каза президентът на Федерация адаптирана физическа активност ФАФА Слав Петков.

По-рано днес Държавният глава Илияна Йотова отличи с Почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун, което се проведе през месец юни в София.

"Гордея се с нашите състезатели, с представянето, гордея се с треньорите и най-вече се гордея с българските институции, че показахме на целия свят, че тези хора съществуват и ние ги приемаме като равноправни граждани на България. Формулата за успеха е здрава работа и вяра в това, което правим. Както аз повярвах преди много години, така и треньорите вярват какво правят и какво постигат, резултатите са налице. Искам да кажа, че за много кратък период от време, от 2021 година ние сме в елитните спортни групи в света за хора с интелектуални затруднения и вече сме в топ 3 на почти всички спортове, с които сме се захванали. Дай Боже, дори и в зимните спортове дори да пробием. Има шанс", каза Петков след церемонията в президентството.

Надпреварата по лека атлетика ще се състои в "Асикс Арена" в столицата, а плуване все още не е решено.

"Още през март месец ще бъдем домакини на Европейско първенство по лека атлетика в зала и в момента имаме предложение за организиране на Европейско първенство в края на следващата година по плуване, което е само за синдром на Даун. Първото първенство включва и аутизъм, интелектуални затруднения и синдром на Даун, така че бъде изключително голям форум и на него ще се покриват квоти за Параолимпиада. Ние се представихме като един наистина добър домакин и вече има доверие от страна на световните федерации, така че ще разширим обхвата на елитния спорт за хора с интелектуални затруднения", каза още Слав Петков.

#Радослав Петков #Федерация по адаптирана физическа активност (ФАФА)

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