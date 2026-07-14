България ще организира две големи първенства за хора с интелектуални затруднения през следващата година - европейско първенство по лека атлетика в зала и европейско първенство по плуване. Това каза президентът на Федерация адаптирана физическа активност ФАФА Слав Петков.

По-рано днес Държавният глава Илияна Йотова отличи с Почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун, което се проведе през месец юни в София.

"Гордея се с нашите състезатели, с представянето, гордея се с треньорите и най-вече се гордея с българските институции, че показахме на целия свят, че тези хора съществуват и ние ги приемаме като равноправни граждани на България. Формулата за успеха е здрава работа и вяра в това, което правим. Както аз повярвах преди много години, така и треньорите вярват какво правят и какво постигат, резултатите са налице. Искам да кажа, че за много кратък период от време, от 2021 година ние сме в елитните спортни групи в света за хора с интелектуални затруднения и вече сме в топ 3 на почти всички спортове, с които сме се захванали. Дай Боже, дори и в зимните спортове дори да пробием. Има шанс", каза Петков след церемонията в президентството.

Надпреварата по лека атлетика ще се състои в "Асикс Арена" в столицата, а плуване все още не е решено.