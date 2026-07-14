Илияна Йотова ще отличи с плакет българските спортисти от световното първенство за атлети със синдром на Даун

Илияна Йотова ще отличи с Почетния плакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети със синдром на Даун, което беше под нейния патронаж, съобщиха от прессекретариата на президента.

Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в световното първенство за атлети със синдром на Даун. България беше представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала – 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови.

Президентът на Федерация адаптирана физическа активност Слав Петков каза на церемонията за закриване на първенството, че оценката му за състезанието и българските участници е висока.