БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Публикуваха първото класиране за приема в 8-и клас
Чете се за: 00:30 мин.
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Чете се за: 01:15 мин.
Сърбия ни предаде Стоян Мавродиев
Чете се за: 02:05 мин.
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията...
Чете се за: 04:57 мин.
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия...
Чете се за: 08:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Седем българи ще стартират на рейтинговия турнир по борба в Унгария

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Жребият ще бъде теглен днес от 19:00 часа.

Микяй Наим
Снимка: БФ Борба
Слушай новината

Седем наши състезатели в свободния стил стартират на рейтинговия турнир в Унгария (15-19 юли). Жребият ще бъде теглен днес от 19:00 часа.

Тимът ще бъде воден от треньорите Радослав Великов и Йордан Денев. Наш съдия на състезанието ще е Недялко Кирезиев, арбитър олимпийска категория.

Микяй Наим, който на европейското се бори на 70 кг и се нареди пети, сега ще излезе на 61 кг. А при 97-килограмовите ще стартират двама - опитният Ахмед Магамаев, трети на европейско и пети на световно първенство, както и Андриан Вълканов, трети на европейското до 20 г. през 2025-а.

Останалите са: Ивайло Тисов (57), пети на европейско за мъже, Шамил Мамедов (65), по-рано тази година стана втори на рейтинговия турнир в Монголия, Айкан Сеид (79), пети на европейското до 23 г. през 2025-а, както и Ахмед Батаев (92), втори в Европа тази година.

Първите два дни са схватките в свободния стил, след това са жените и класиците, в които няма българско участие. Елиминациите и финалите са в един ден.

Следва програмата:

Сряда, 15 юли
11,30 ч – 13,30 ч елиминации, FS: Ивайло Тисов (57), Микяй Наим (61), Шамил Мамедов (65), 70-74-86 без бълг. участие
13,30 – 14,30 ч полуфинали
14,30 – 15,00 ч репешажи
18,00 – 18,45 ч откриване
19,00 – 21,30 ч финали

Четвъртък, 16 юли
11,30 – 13,30 ч елиминации, FS: Айкан Сеид (79), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев и Андриан Вълканов (97), 125 кг
13,30 – 14,30 ч полуфинали
14,30 – 15,00 ч репешажи
19,00 – 21,30 ч финали

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Рейтингов турнир по борба в Унгария

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Сезонът по Северното Черноморие: В Кранево залагат на по-ниски цени, за да привлекат повече туристи
2
Сезонът по Северното Черноморие: В Кранево залагат на по-ниски...
Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над Струма
3
Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над...
Демерджиев: По-готови сме от миналата година за борба с пожарите, усилията ни са насочени към превенция
4
Демерджиев: По-готови сме от миналата година за борба с пожарите,...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Делото на Люпчо Георгиевски в Битоля ще бъде разгледано от Съда по правата на човека в Страсбург
6
Делото на Люпчо Георгиевски в Битоля ще бъде разгледано от Съда по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Борба

Григор Чернаков завърши на пети на еврошампионата по борба за юноши до 20 г.
Григор Чернаков завърши на пети на еврошампионата по борба за юноши до 20 г.
Александър Делчев и Владислав Сеизов ще се борят за бронза чрез репешажите на европейското първенство до 20 години Александър Делчев и Владислав Сеизов ще се борят за бронза чрез репешажите на европейското първенство до 20 години
Чете се за: 01:47 мин.
Петима българи започват участието си европейското по борба до 20 г. в петък Петима българи започват участието си европейското по борба до 20 г. в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Класиците не стигнаха до битка за медали във втория ден на еврошампионата по борба до 20 г. Класиците не стигнаха до битка за медали във втория ден на еврошампионата по борба до 20 г.
Чете се за: 00:57 мин.
25 борци ще представят България на европейското първенство за юноши и девойки до 20 г. 25 борци ще представят България на европейското първенство за юноши и девойки до 20 г.
Чете се за: 02:10 мин.
БФ Борба: Проверката не установи нарушения по казуса с Жанет Немет БФ Борба: Проверката не установи нарушения по казуса с Жанет Немет
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Сърбия ни предаде Стоян Мавродиев Сърбия ни предаде Стоян Мавродиев
Чете се за: 02:05 мин.
Сигурност и правосъдие
Публикуваха първото класиране за приема в 8-и клас Публикуваха първото класиране за приема в 8-и клас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е...
Чете се за: 08:25 мин.
У нас
Гледайте двата полуфинала и грандиозния финал на ФИФА Световно...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Нормално е повишението на "болестите на...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
След тежките катастрофи: Превозвачите настояват за повече контрол,...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ