Седем българи ще стартират на рейтинговия турнир по борба в Унгария

Седем наши състезатели в свободния стил стартират на рейтинговия турнир в Унгария (15-19 юли). Жребият ще бъде теглен днес от 19:00 часа.

Тимът ще бъде воден от треньорите Радослав Великов и Йордан Денев. Наш съдия на състезанието ще е Недялко Кирезиев, арбитър олимпийска категория.

Микяй Наим, който на европейското се бори на 70 кг и се нареди пети, сега ще излезе на 61 кг. А при 97-килограмовите ще стартират двама - опитният Ахмед Магамаев, трети на европейско и пети на световно първенство, както и Андриан Вълканов, трети на европейското до 20 г. през 2025-а.

Останалите са: Ивайло Тисов (57), пети на европейско за мъже, Шамил Мамедов (65), по-рано тази година стана втори на рейтинговия турнир в Монголия, Айкан Сеид (79), пети на европейското до 23 г. през 2025-а, както и Ахмед Батаев (92), втори в Европа тази година.

Първите два дни са схватките в свободния стил, след това са жените и класиците, в които няма българско участие. Елиминациите и финалите са в един ден.

Следва програмата:

Сряда, 15 юли

11,30 ч – 13,30 ч елиминации, FS: Ивайло Тисов (57), Микяй Наим (61), Шамил Мамедов (65), 70-74-86 без бълг. участие

13,30 – 14,30 ч полуфинали

14,30 – 15,00 ч репешажи

18,00 – 18,45 ч откриване

19,00 – 21,30 ч финали

Четвъртък, 16 юли

11,30 – 13,30 ч елиминации, FS: Айкан Сеид (79), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев и Андриан Вълканов (97), 125 кг

13,30 – 14,30 ч полуфинали

14,30 – 15,00 ч репешажи

19,00 – 21,30 ч финали