Станка Златев разпореди проверка във връзка с писмо от омбудсмана

В Българската федерация по борба постъпи писмо от институцията на Омбудсмана на Република България, съдържащо сигнал, свързан с определянето на състава на националния отбор за Европейското първенство за юноши до 20 години.

Във връзка с изложените в писмото твърдения президентът на БФ Борба г-жа Станка Златева разпореди извършването на цялостна вътрешна проверка по случая, съобщиха от пресслужбата на БФ Борба.

"Още на свое заседание, проведено на 29 юни 2026 г., Управителният съвет на БФ Борба потвърди взетото в края на март решение, че повече няма да бъдат допускани компромиси по отношение на състезатели, които не участват в подготвителните лагери съгласно утвърдената програма за подготовка на националните отбори в различните стилове. Програмата е одобрена от Министерството на младежта и спорта (ММС) и е задължителна за всички състезатели, включени в националните гарнитури.

Становището на Управителния съвет е, че равнопоставеността, дисциплината и последователното изпълнение на тренировъчния процес са основни принципи за успешното представяне на българската борба на международната сцена.

В тази връзка на 29 юни 2026 г. Управителният съвет разгледа постъпилото предложение от СК Борба ЦСКА за включване на състезатели в националния отбор за юноши до 20 години за Европейското първенство в Скопие, провело се на 6-12 юли 2026 г. След обсъждане членовете на Управителния съвет потвърдиха, че няма основание да бъде променяно вече взетото решение, тъй като принципът за задължително участие в подготвителните лагери ще бъде прилаган еднакво към всички състезатели и клубове.

Управителният съвет заяви своята готовност да обсъжда с всички клубове възможностите за включване на техни състезатели в подготовката на националните отбори, провеждана по програмата, одобрена от ММС. БФ Борба остава отворена за конструктивен диалог с всички клубове при стриктно спазване на утвърдените правила и равнопоставеното им прилагане.

Още през март, като последен компромис, Управителният съвет даде възможност на състезатели, пропуснали началото на подготовката, да се присъединят към националния отбор със закъснение. Тогава изрично бе заявено, че подобни изключения повече няма да бъдат допускани.

Предстоящата проверка, разпоредена от президента на федерацията Станка Златева, ще обхване всички относими факти и обстоятелства, включително изложените в сигнала твърдения и спазването на действащите правила и процедури при определянето на съставите на националните отбори.

След приключване на проверката БФ Борба ще информира Омбудсмана и обществеността за резултатите и при необходимост ще предприеме съответните действия в рамките на своите правомощия.

Ръководството на БФ Борба разглежда всеки постъпил институционален сигнал с необходимата отговорност и ще окаже пълно съдействие на компетентните институции, като остава последователно в прилагането на принципите на законност, прозрачност, равнопоставеност и еднакво третиране на всички състезатели и спортни клубове", гласи съобщението на БФ Борба.