БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Публикуваха първото класиране за приема в 8-и клас
Чете се за: 00:30 мин.
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Чете се за: 01:00 мин.
Сърбия ни предаде Стоян Мавродиев
Чете се за: 02:05 мин.
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията...
Чете се за: 04:57 мин.
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия...
Чете се за: 08:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Станка Златев разпореди проверка във връзка с писмо от омбудсмана

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Запази

БФ Борба остава отворена за конструктивен диалог с всички клубове при стриктно спазване на утвърдените правила и равнопоставеното им прилагане, съобщиха от федерацията.

станка златева правилата следва бъдат спазвани всички
Снимка: БТА
Слушай новината

В Българската федерация по борба постъпи писмо от институцията на Омбудсмана на Република България, съдържащо сигнал, свързан с определянето на състава на националния отбор за Европейското първенство за юноши до 20 години.

Във връзка с изложените в писмото твърдения президентът на БФ Борба г-жа Станка Златева разпореди извършването на цялостна вътрешна проверка по случая, съобщиха от пресслужбата на БФ Борба.

"Още на свое заседание, проведено на 29 юни 2026 г., Управителният съвет на БФ Борба потвърди взетото в края на март решение, че повече няма да бъдат допускани компромиси по отношение на състезатели, които не участват в подготвителните лагери съгласно утвърдената програма за подготовка на националните отбори в различните стилове. Програмата е одобрена от Министерството на младежта и спорта (ММС) и е задължителна за всички състезатели, включени в националните гарнитури.

Становището на Управителния съвет е, че равнопоставеността, дисциплината и последователното изпълнение на тренировъчния процес са основни принципи за успешното представяне на българската борба на международната сцена.

В тази връзка на 29 юни 2026 г. Управителният съвет разгледа постъпилото предложение от СК Борба ЦСКА за включване на състезатели в националния отбор за юноши до 20 години за Европейското първенство в Скопие, провело се на 6-12 юли 2026 г. След обсъждане членовете на Управителния съвет потвърдиха, че няма основание да бъде променяно вече взетото решение, тъй като принципът за задължително участие в подготвителните лагери ще бъде прилаган еднакво към всички състезатели и клубове.

Управителният съвет заяви своята готовност да обсъжда с всички клубове възможностите за включване на техни състезатели в подготовката на националните отбори, провеждана по програмата, одобрена от ММС. БФ Борба остава отворена за конструктивен диалог с всички клубове при стриктно спазване на утвърдените правила и равнопоставеното им прилагане.

Още през март, като последен компромис, Управителният съвет даде възможност на състезатели, пропуснали началото на подготовката, да се присъединят към националния отбор със закъснение. Тогава изрично бе заявено, че подобни изключения повече няма да бъдат допускани.

Предстоящата проверка, разпоредена от президента на федерацията Станка Златева, ще обхване всички относими факти и обстоятелства, включително изложените в сигнала твърдения и спазването на действащите правила и процедури при определянето на съставите на националните отбори.

След приключване на проверката БФ Борба ще информира Омбудсмана и обществеността за резултатите и при необходимост ще предприеме съответните действия в рамките на своите правомощия.

Ръководството на БФ Борба разглежда всеки постъпил институционален сигнал с необходимата отговорност и ще окаже пълно съдействие на компетентните институции, като остава последователно в прилагането на принципите на законност, прозрачност, равнопоставеност и еднакво третиране на всички състезатели и спортни клубове", гласи съобщението на БФ Борба.

#Станка Златева #БФ Борба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над Струма
1
Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над...
Сезонът по Северното Черноморие: В Кранево залагат на по-ниски цени, за да привлекат повече туристи
2
Сезонът по Северното Черноморие: В Кранево залагат на по-ниски...
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"
3
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Делото на Люпчо Георгиевски в Битоля ще бъде разгледано от Съда по правата на човека в Страсбург
4
Делото на Люпчо Георгиевски в Битоля ще бъде разгледано от Съда по...
Гледайте Франция – Испания на 14 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте Франция – Испания на 14 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и...
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
6
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Борба

Седем българи ще стартират на рейтинговия турнир по борба в Унгария
Седем българи ще стартират на рейтинговия турнир по борба в Унгария
Григор Чернаков завърши на пети на еврошампионата по борба за юноши до 20 г. Григор Чернаков завърши на пети на еврошампионата по борба за юноши до 20 г.
Чете се за: 00:42 мин.
Александър Делчев и Владислав Сеизов ще се борят за бронза чрез репешажите на европейското първенство до 20 години Александър Делчев и Владислав Сеизов ще се борят за бронза чрез репешажите на европейското първенство до 20 години
Чете се за: 01:47 мин.
Петима българи започват участието си европейското по борба до 20 г. в петък Петима българи започват участието си европейското по борба до 20 г. в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Класиците не стигнаха до битка за медали във втория ден на еврошампионата по борба до 20 г. Класиците не стигнаха до битка за медали във втория ден на еврошампионата по борба до 20 г.
Чете се за: 00:57 мин.
25 борци ще представят България на европейското първенство за юноши и девойки до 20 г. 25 борци ще представят България на европейското първенство за юноши и девойки до 20 г.
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за 72 часа
Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
България е сред страните в ЕС с траен спад на населението България е сред страните в ЕС с траен спад на населението
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Пожар гори в близост до къщи на гръцкия остров Евбея Пожар гори в близост до къщи на гръцкия остров Евбея
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Гледайте двата полуфинала и грандиозния финал на ФИФА Световно...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьорът, задържан от гражданин с 3,16 промила алкохол, се оправдал...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ