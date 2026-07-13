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Елизара Янева е първа ракета на България при жените

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Спорт
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Българската тенисистка за пръв път влезе в топ 200 на световната ранглиста

Елизара Янева
Снимка: Димитър Вельов
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Новата първа ракета на България при жените Елизара Янева за пръв път в кариерата си влезе в топ 200 на световната ранглиста на WTA.

19-годишната пловдивчанка вече заема 196-ата позиция в класацията, след като записа дебютно участие в квалификациите за Уимбълдън, където постигна една победа и впоследствие отпадна във втория кръг от пресявките.

Сред българките най-голям прогрес бележи Лиа Каратанчева, която се изкачва с 84 места до 388-ото. През миналата седмица тя достигна до полуфиналите на турнир в Хага (Нидерландия), където в четвъртфиналната фаза отстрани бившата №41 в света нидерландка Аранча Рус.

Арина Сабаленка (Беларус) запазва първото си място в челната десетка с 8550 точки, въпреки отпадането си в четвъртия кръг от Наоми Осака. Шампионката от Уимбълдън Линда Носкова (Чехия)влезе в топ 10, изкачвайки се до седмата позиция, докато миналогодишната шампионка Ига Швьонтек (Полша) се смъква до осмото място след ранното си отпадане в британския турнир от Големия шлем.

Катержина Синякова (Чехия) продължава да държи първата позиция в класацията при дуетите.

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