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Елизара Янева продължава във втория кръг в Рим

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Спорт
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Българката не се затрудни с испанка на старта.

Елизара Янева
Снимка: БФ Тенис
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Първата ракета на България Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира по тенис WTA 125 на клей в италианската столица Рим с награден фонд 100 хиляди евро.

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп", която от днес е 196-а в световната ранглиста, победи водачката в основната схема и 88-а в света Оксана Селехметиева (Испания) с 6:3, 6:2 за 80 минути на корта.

19-годишната Янева доминираше изцяло в двубоя. Тя направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част българката взе аванс от 3:1 и без проблеми стигна до крайния успех с втория си мачбол.

В спор за място на четвъртфиналите Янева, която заработи 15 точки за ранглистата и 1740 евро, ще играе утре срещу победителката от срещата между София Лансере (Русия) и квалификантката Елена Малигина (Естония).

#Елизара Янева

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