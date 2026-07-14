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България е сред страните в ЕС с траен спад на населението

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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българия сред страните траен спад населението
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Населението в ЕС намалява трайно в България, Румъния, Гърция, Литва, Латвия, Естония, източните части на Полша и Германия, в Южна Италия и в земеделските райони на Иберийския полуостров, показва доклад, представен днес от Европейската комисия.

У нас, както и в други части на ЕС, се наблюдава застаряване на населението. В нашата страна средната възраст за миналата година достига 47 години, при 43 години десетилетие по-рано. В България, Италия и Естония специалистите по здравни грижи за възрастни хора получават около 65 на сто от средното възнаграждение за страната, а в останалите държави от ЕС - под 80 на сто, се допълва в документа. Според доклада може да се очаква, че към 2100 г. в България продължителността на живота ще достигне 90 години.

Населението в Европа ще намалее и застарее, а това ще създаде предизвикателства за пазара на труда, здравеопазването, системите за грижи и за бюджета, се отбелязва в оценката на комисията. Добавя се, че днес европейците живеят по-дълго от всякога и продължителността на живота надхвърля 81 години. До 2050 г. се очаква населението на ЕС да бъде около 445 милиона души, а през 2100 г. - 398,8 милиона, т.е. намаление с около 11,7 на сто спрямо 70-те години на миналия век. До 2050 г. почти един на всеки трима жители на ЕС ще бъде поне на 65 години, в сравнение с един на всеки петима днес.

Около 20 на сто от хората в трудоспособна възраст в ЕС са извън пазара на труда, а 8 милиона млади хора не учат и не работят. Заетостта сред хората на възраст 55-64 години расте в сравнение с преди няколко десетилетия, показват данните.

Квалифицираните мигранти имат важна роля за справяне с недостига на работна ръка и може да помогнат за преодоляване на последиците от застаряването на европейското население, се посочва в доклада. Според прогнозите повишаването на дълголетието ще увеличи търсенето на здравни грижи и броят на нуждаещите се от подкрепа може да нарасне от 36 на 48 милиона души до 2070 г., като делът на хората на възраст над 80 години се очаква дотогава да се удвои.

#спад на населението #доклад на ЕК #ЕС #България

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