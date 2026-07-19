БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Паула Бадоса ще спори за титлата в Яш

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е от категория WTA 250.

Паула Бадоса
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Испанската тенисистка Паула Бадоса и Маяр Шериф от Египет ще спорят за титлата на турнира на червени кортове в румънския град Яш с награден фонд 246 388 долара. Надпреварата е от категория WTA 250.

Бившата номер 2 в света Паула Бадоса победи Тамара Зиданшек (Словения) с 3:6, 7:5, 7:6(1) за два часа и 38 минути на корта.

Испанката записа девети пореден успех и достигна до първи финал от 2024 година насам.

За трофея утре Бадоса ще спори с Маяр Шериф. Тенисистката от Египет се класира за първия мач за трофей от май 2024-а, като взе 10 от последните 11 гейма и елиминира Александра Олийникова (Украйна) с 6:3, 6:1 за 88 минути.

#Паула Бадоса

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
1
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
2
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на Мондиала
3
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Битката за бронза: Франция и Англия излизат в мач за третото място
5
Битката за бронза: Франция и Англия излизат в мач за третото място
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
6
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
5
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
6
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...

Още от: WTA

Мария Сакари ще спори за трофея на родна земя в Атина
Мария Сакари ще спори за трофея на родна земя в Атина
Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на турнира в Рим Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на турнира в Рим
Чете се за: 01:37 мин.
Лиа Каратанчева продължава победния си ход и на двойки в Торино Лиа Каратанчева продължава победния си ход и на двойки в Торино
Чете се за: 01:02 мин.
Елизара Янева достигна до четвъртфиналите на тенис турнира на клей от сериите WТА 125 в Рим Елизара Янева достигна до четвъртфиналите на тенис турнира на клей от сериите WТА 125 в Рим
Чете се за: 02:00 мин.
Виктория Томова приключи участието си в Атина след поражение от Барбора Крейчикова Виктория Томова приключи участието си в Атина след поражение от Барбора Крейчикова
Чете се за: 01:30 мин.
Изабелла Шиникова отпадна на старта в Истанбул Изабелла Шиникова отпадна на старта в Истанбул
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Чете се за: 06:22 мин.
Национални отбори
България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Войната по пътищата: Защо България продължава да товари магистралите вместо железниците? Войната по пътищата: Защо България продължава да товари магистралите вместо железниците?
Чете се за: 16:30 мин.
У нас
Иран предупреди САЩ, че скоро "ще получи незабравим урок" Иран предупреди САЩ, че скоро "ще получи незабравим урок"
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Шофьорът, хванат зад волана с 3,4 промила: Изпих едно шише уиски,...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Локализиран е пожарът в района на Баритна мина в Стара Загора
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Експеримент на БНТ: Колко време отнема пътуването към Гърция?
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
5-килограмови плодови сладоледи разхлаждат мечките в Белица
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ