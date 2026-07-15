Елизара Янева достигна до четвъртфиналите на тенис турнира на клей от сериите WТА 125 в Рим

Първата ракета на България при жените Елизара Янева продължава успешното си представяне на тенис турнира на клей от сериите WТА 125 в Рим (Италия) с награден фонд 115 хиляди евро.

19-годишната състезателка победи рускинята София Лансере с 6:2, 7:6(4) в мач, продължил час и 38 минути и се класира за четвъртфиналите.

Първият сет премина изцяло под контрола на младата българка, която поведе с 5:1 с два пробива. Янева имаше два сетбола в седмия гейм, но опонентката ѝ ги отрази и успя да върне единия брейк. Българката обаче веднага отвърна с пробив на нула и поведе в общия резултат.

Втората част също започна с брейк за Янева във втория гейм, който тя успя да затвърди и да поведе с 3:0. Тогава дойде възходът в играта на Лансере и след общо седем пробива за двете съсъезателки се стигна до тайбрек. В него българката поведе с 3:0 точки след два минипробива и в крайна сметка се възползва от първия си мачбол при 6:4.

Това е втори пореден успех за Елизара Янева на кортовете в италианската столица, след като в първия кръг отстрани водачката в схемата Оксана Селехметева (Испания). Така българката вече има гарантирани 27 точки за ранглистата на WTA, в която заема 196-ото място, както и 3478 евро от наградния фонд на надпреварата.

На четвъртфиналите Янева ще се изправи срещу победителката от двубоя между участващите с "уайлд кард" представителки на домакините Аурора Дзантедески и Мартина Тревисан.