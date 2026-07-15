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Румен Радев: България даде своя принос във формирането на европейската външна политика

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Правителството работи усилено за дълбока системна промяна в пътния сектор, заяви премиерът

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Снимка: БТА
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България даде свой принос във формирането на европейската външна политика, заяви премиерът Румен Радев на Министерски съвет.

Румен Радев, премиер на България: "Тази седмица България даде своя принос във формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на България за три физически лица – руския патриарх, собственика на „Лукойл“ Алекперов и председателя на обединението, което снабдява мотористите на Софийското метро с резервни части, Махмутов. Тук не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така, както правят други държави–членки на Европейския съюз."

По отношение на "Коалицията на желаещите" премиерът коментира:

Румен Радев, премиер на България: "Българската делегация бе в Париж в знак на уважение към френския президент и към нашия съюзник Франция. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа и създаване на нова, устойчива, ефективна система за сигурност."

За войната по пътищата Радев заяви:

Румен Радев, премиер на България: "Българските пътища са все така бойно поле, на което ежедневно загиват хора. И ние няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, натрупани огромни системни проблеми. В ДАИ в момента има 124 човека на терен, отговорни за контрола на растящия непрекъснато огромен тежкотоварен трафик в цялата страна и за контрола на учебните центрове, на предприятията, на техническите пунктове. Огромни, растящи задачи, малко на брой хора, ниско заплащане. Резултатът е ясен – формализъм и корупция. В същото време в тол системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол таксите. Тоест, приоритетът е не толкова спазването на правилата за движение по пътищата и защитата на човешкия живот, а събирането на такси. Правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор."

Премиерът отправи призив към шофьорите:

Румен Радев, премиер на България: "Искам да се обърна с призив към всички водачи. Почивният сезон е в разгара си. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Само личната отговорност може да гарантира безопасност."

    #среща на "Коалиция на желаещите" #Министерският съвет #война по пътищата #заседание

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