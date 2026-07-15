Румен Радев: България даде своя принос във формирането на европейската външна политика

България даде свой принос във формирането на европейската външна политика, заяви премиерът Румен Радев на Министерски съвет.

Румен Радев, премиер на България: "Тази седмица България даде своя принос във формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на България за три физически лица – руския патриарх, собственика на „Лукойл“ Алекперов и председателя на обединението, което снабдява мотористите на Софийското метро с резервни части, Махмутов. Тук не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така, както правят други държави–членки на Европейския съюз."

По отношение на "Коалицията на желаещите" премиерът коментира:

Румен Радев, премиер на България: "Българската делегация бе в Париж в знак на уважение към френския президент и към нашия съюзник Франция. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа и създаване на нова, устойчива, ефективна система за сигурност."

За войната по пътищата Радев заяви:

Румен Радев, премиер на България: "Българските пътища са все така бойно поле, на което ежедневно загиват хора. И ние няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, натрупани огромни системни проблеми. В ДАИ в момента има 124 човека на терен, отговорни за контрола на растящия непрекъснато огромен тежкотоварен трафик в цялата страна и за контрола на учебните центрове, на предприятията, на техническите пунктове. Огромни, растящи задачи, малко на брой хора, ниско заплащане. Резултатът е ясен – формализъм и корупция. В същото време в тол системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол таксите. Тоест, приоритетът е не толкова спазването на правилата за движение по пътищата и защитата на човешкия живот, а събирането на такси. Правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор."

Премиерът отправи призив към шофьорите: