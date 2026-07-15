Светлина през вековете: Пловдив празнува 170 години на храма-закрилник „Св. Марина“

Православната общност в Пловдив се подготвя за отбелязването на голям духовен празник. Честванията на небесната покровителка и закрилница Света Великомъченица Марина преминават под знака на 170-ата годишнина от възстановяването на митрополитската църква в града.

С тридневна програма Пловдивската митрополия отбелязва празника, а кулминацията ще бъде в деня за почит към светицата – 17 юли.

Църквата „Света Марина“ е християнски символ и на Пловдив, и център на най-голямата епархия на Българската православна църква. От две години председател на храма е архимандрит Максим, който заедно с други свещеници вече се подготвя за предстоящия празник и отбелязването на 170-ата годишнина от обновяването и освещаването на духовния център. По думите на свещеника сведения за градеж на вярата посветен на Великомъченица Марина на това място има още от XIV век.

архимандрит Максим, председател на митрополитски храм „Света Марина“ Пловдив: „XVI век също има описан храма като главен храм за града от пътешественика Стефан Герлах, който идвайки в Пловдив описва града с неговите осем храма. И главния храм , който се намирал тук на това място Света Марина, който е бил катедралния храм за епархията.”

Приготовленията за празника са тихи. Духовници и миряни смирено и търпеливо украсяват храма, двора и нартекста. Реставрацията на колонадата на църквата приключва след като проектът за възстановяването е получил одобрение от Министерството на културата.

архимандрит Максим, председател на митрополитски храм „Света Марина“ Пловдив: „След различни трудности и перипетии той достигна до своето изпълнение. Ние виждаме нартекса на храма, който е вече изцяло обновен. Остават някои детайли за които не остана време на художниците, които са прекрасни специалисти.”

За да се подчертае историческата връзка на епохите в хилядолетния живот на града, 170-ата годишнина на храма ще бъде отбелязана тази вечер и с гала концерт на Античния театър. Участие в него ще вземат известни български артисти и творци. А надслова на благотворителната инициатива е „Светлина през вековете“. Тя обединява музика, слово, театър и танц, за да разкрие богатството на православната традиция и нейното място в духовния и културния живот.

рхимандрит Максим, председател на митрополитски храм „Света Марина“ Пловдив: „Средствата, които макар и символични, които ще съберем от концерта на Античния театър, ще бъдат отделени и определени изцяло за помощ на някой храм, който се нуждае от поддръжка, от ремонт в периферията на нашата епархия.”

Митрополитския храм „Света Марина“ има най-многогласната камбанария в Пловдив. А в него се съхраняват и мощи на светицата-покровителка, които имат чудодейна сила за вярващите.

архимандрит Максим, председател на митрополитски храм „Света Марина“ Пловдив: „Тези мощи излъчват благодат. Когато ние идваме в храма ние може да се помолим пред образа на Света Марина, пред нейните чудотворни мощи и така да изпросим от Бога нейното застъпничество за нас, за да може да вървим по пътя на живота, по пътя на вярата, озарени от светлината на Божията благодат. Която можем да намерим единствено и само тук в храма, защото тук е домът Господен и домът на Света Марина.”

В навечерието на празника светините ще бъдат изнесени от църквата, и ще предвождат голямо шествие в центъра на Пловдив.

архимандрит Максим, председател на митрополитски храм „Света Марина“ Пловдив: „На 16-и вечерта от 18.00 часа от Катедралния храм „Света Богородица” заедно с чудотворните мощи на св. Марина, с копието на иконата на света Богородица Йерусалимска, която се пази в катедралния храм, негово високо преосвещенство ще проведе празничната лития, която от катедралния храм през централните улици на града ще дойде до митрополитския храм „Св. Марина"”, където от 18.30 ч. тук ще бъде обслужена и архиерейска вечерня.”

Организаторите на събитията отправят покана към всички пловдивчани и гости на града да станат част от християнския празник и да се докоснат до светлината, която храм „Св. Марина“ пази и предава вече близо два века.