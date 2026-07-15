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Най-малко трима души загинаха при поредните руски удари срещу Одеса

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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В Киев ще се проведе среща на върха "Украйна-Югоизточна Европа"

трима души загинаха поредните руски удари одеса
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Поне трима души загинаха, и други трима бяха ранени при руска атака срещу Одеса. Атаката дойде часове преди посещението в Киев на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя ще се срещне с президента Володимир Зеленски и ще обяви нови инициативи за задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна промишленост.

"Можем да произвеждаме повече и по-бързо," написа фон дер Лайен в профила си в Екс.

Според "Файненшъл таймс", на Украйна ще бъде разрешено да купува китайски части за дронове със заема на Европейския съюз от 90 милиарда евро. Киев е домакин днес на петата среща на върха "Украйна-Югоизточна Европа". Лидерите ще обсъдят подкрепата за страната и по-широките последствия от войната за региона. Киев празнува днес и деня на украинската независимост.

В Киев днес ще бъде и българският външен министър Велислава Петрова.

#"Украйна-Югоизточна Европа" #удари срещу Одеса #Урсула фон дер Лайен #посещение в Киев #среща

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