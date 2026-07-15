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Полицията в Сливен взе книжката на млад шофьор, който не е познавал закона за движение по пътищата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стоян Радев
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Полицията в Сливен взе книжката на млад шофьор, който или не е познавал закона за движение по пътищата или сериозно го е пренебрегнал.

гл. инспектор Илиян Николов, началник на ОД на МВР - Сливен: "На 13 юли екип, който съществява линеен контрол от Областната дирекция, засича водач, който управлява рисково в района от село Тополчане към град Сливен. Незабавно е последван от екипа на наша екип. Като показания на скоростомера на служебния ни автомобил, водачът е управлявал със скорост около 140 км в час. Незабавно е спрян, като след спирането започва проверка на въпросният господин и при тази проверка действително установяваме, че този водач не познава правилата за движение по пътищата."

Оказва се, че до всички служители е спуснато при установяване на водачи, за които има съмнение, че имат пропуски в изучаването на Закона за движение по пътщата, да се зададат контролни въпроси.

На задържания водач е зададен въпрос, каква е скоростта, позволена за лек автомобил за движение в този пътен участък, като той е посочил, че разрешената скорост е 120 км в час, което не е вярно.

гл. инспектор Илиян Николов, началник на ОД на МВР - Сливен: "Законът ни позволява, има такава точка от принудителните мерки, при която при непознаване на правилата за движение да се отнема свидетелство за управление до успешно полагане на проверовъчен изпит. Този водач е със стаж от един месец и видно от това, което констатирахме, че съществени пропуски има при изучаването на закона."

При проверката се е установило, че в полицията в Сливен има протокол за успешно издържан изпит, което поражда съмнение. Като например, че е възможно отговорите на въпросите за изпита да се учат наизуст.

гл. инспектор Илиян Николов, началник на ОД на МВР - Сливен: "Знаете, че изцяло на таблетите се държат изпитите към момента в автомобилна администрация. Възможно е да заучавате въпросите.

- Колко души има наказани до момента?

Тази година са малко, това е третият ни констатиран такъв случай, но предходните години средно са около 10-15 човека, тези на които отнемаме свидетелствата за непознаване на закона.

- Интересно е обаче колко от тях се връщат отново на пътя?

Има такива, които не успяват да се върнат, по - голямата част успяват да положат успешно изпит и в последствие да възстановят правата са."

Освен шофьори, които не познават добре закона, в Сливен има проблеми и сериозния трафик в участъка на Автомагистрала "Тракия", който минава през областта. В трафика има небрандирани автомобили, които са оборудвани със светлинна сигнализация, като излиза текстов надпис, както на български, така и на английски език, шофьорите да ги последват, за да бъдат изведени безопасно от пътя, ако се констатира нарушение.

Вижте още в прякото включване на Стоян Радев

#отнемане на книжка #шофьор, непознаващ закона #спиране, #Сливен

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