Съдът решава дали да промени мярката за неотклонение на един от обвиняемите за катастрофата на "Челопешко шосе"

Софийският градски съд решава днес дали да промени в по-лека мярката за неотклонение на един от обвиняемиете за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“.

Преди месец магистратите оставиха в ареста Траян Филипов. В мотивите си съдът посочи, че няма опасност той да се укрие, но може да извърши ново престъпление. Според съда, няма достатъчно данни за гонка между автомобилите, която да е довела до катастрофата с четири жертви и петима ранени, но автомобилът на Филипов се е движил с над два пъти по-висока от максимално разрешената скорост преди трагедията.