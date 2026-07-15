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Съдът решава дали да промени мярката за неотклонение на един от обвиняемите за катастрофата на "Челопешко шосе"

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шофьорът ударил автобус челопешко шосе остава ареста
Снимка: БТА
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Софийският градски съд решава днес дали да промени в по-лека мярката за неотклонение на един от обвиняемиете за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“.

Преди месец магистратите оставиха в ареста Траян Филипов. В мотивите си съдът посочи, че няма опасност той да се укрие, но може да извърши ново престъпление. Според съда, няма достатъчно данни за гонка между автомобилите, която да е довела до катастрофата с четири жертви и петима ранени, но автомобилът на Филипов се е движил с над два пъти по-висока от максимално разрешената скорост преди трагедията.

#катастрофа на Челопешко шосе #по-лека мярка #искане #обвиняем

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