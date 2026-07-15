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САЩ атакуваха десетки ирански военни обекти в близост до Ормузкия проток

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Техеран нанесе удари по американски военни бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн

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Съединените щати и Иран си размениха нова серия от удари след като Вашингтон поднови морската блокада на иранските пристанища.

От Централното командване на американските въоръжени сили съобщиха, че са провели нова серия от удари за трета поредна нощ. Атакувани са били десетки военни обекти в близост до Ормузкия проток и по иранското крайбрежие.

Иранската Революционна гвардия атакува американски военни бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн. Вашингтон обяви нови санкции срещу голяма иранска мрежа за износ на петрол и морска търговия.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че американски и ирански представители са разговаряли вчера. Той заплаши с нови удари, ако Иран не седне на масата за преговори.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Следващата седмица нещата ще станат наистина зле за тях, защото тогава идва ред на електроцентралите и мостовете. Ще унищожим всичките им електроцентрали, ще унищожим мостовете им, освен ако не седнат на масата за преговори."

#американски военни бази #нови удари срещу Иран #военни обекти

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