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Хулио Веласкес: Много съм доволен от момчетата и съм много горд с тях

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Старши треньорът на Левски отличи играта на възпитаниците си след успеха над Борац Баня Лука

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите след убедителния начин, по който Левски се класира за втория предварителен кръг на Шампионската лига.

"Сините" разбиха босненския Борац Баня Лука с 4:0 на реванша пред препълнените трибуни на "Герена" и с общ резултат 5:1 от двете срещи продължават напред.

"За мен първото полувреме стояхме добре. Направихме добро полувреме. Все пак трябва да отбележа, че играхме срещу шампиона на своята страна. Трябваше да съзреем по време на двубоя. Те бяха променили начина, по който стояха в защита и нападение, в сравнение с предишния мач. Говорихме за това и в съблекалнята, когато станаха ясни съставите. По време на мача трябваше да се напасваме, да усещаме къде са пространствата. Притежавахме топката. Разбира се, в защита трябваше да променим това, което е нужно, да направим нужните модификации, за да пресираме успешно", започна Веласкес.

Испанецът коментира и защо е говорил с всички в съблекалнята на почивката, когато резултатът все още беше 0:0.

"По принцип резервите не влизат в съблекалнята по време на почивката. Говорихме само със стартовите 11, но искахме да направим структурни промени и да поговорим за това как ще изглеждаме през второто полувреме. Това е начинът – когато говоря с всички, да не обяснявам на всяка смяна. След това дойде второто полувреме, когато вкарахме рано, а това доведе до отваряне на пространствата и донесе спокойствие и сигурност в отбора. Тимът показа изключителна зрялост, много добре разбра отделните моменти в мача. Много съм доволен от момчетата и съм много горд с тях", каза още наставникът на "сините".

Той не пропусна да отличи и публиката на шампионите.

"Не бива да пропусна да изкажа огромна благодарност на публиката и за това, което създадоха на трибуните. Беше много красиво, за което благодаря на всички привърженици. Свърши този мач. Тотално съм фокусиран върху двубоя в петък. Трябва да направим всичко възможно да изиграем добър мач и да го спечелим. Вече познавате начина ми на мислене и работа – ден за ден и мач за мач", коментира Веласкес предстоящата среща с Дунав Русе от първия кръг на първенството в петък.

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#Хулио Веласкес

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