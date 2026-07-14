Опера на площада: Големи звезди на вокалното изкуство пеят в София

Съзвездие от оперни звезди се струпва в небето над София – и преносно, и буквално. Имена от елита на това вокално изкуство са в София за спектаклите на Софийската опера на площада пред катедралата „Александър Невски“. Кои звезди ще пеят за българската публика?

Това лято няма нужда да ходите в Арена ди Верона, Торре дел Лаго или на езерото в Брегенц, за да слушате оперни певци от най-висока класа. Може да го направите и в центъра на София, където в постановките на Пламен Карталов „Селска чест“ и „Палячи“ гостуват големи световни имена. Води ги маестро Даниел Орен – един от последните мохикани от ерата на златната опера.

Така у нас ще можем да чуем Хорхе де Леон, Екатерина Семенчук, Каролина Лопес Морено. Сред гостите е и певицата, известна като Анджелина Джоли на оперния свят – Нино Мачаидзе. Тя започва кариерата си на 16 години в Грузия, шлифова гласа си в Академията на „Ла Скала“, където великата турска певица Лейла Геншер я превръща от добра певица в нещо много повече.

Нино Мачаидзе: "Тя ме научи как да се превърна в артист, да се превърна от добра певица в добра актриса. А разликата е голяма. Каква е тя? Добрият певец е само добър певец. Той ще пее и ще ви демонстрира колко е добър. Но артистът е онзи, който ви кара да изпитате емоции, да ви полазят онези тръпки."

Диригентът Даниел Орен почти никога не приема да работи с певци, с които не го свързва интензивно дългогодишно сътрудничество. Но приема да дирижира една българска певица – Гергана Русекова. Така тя застава равностойно до колегите си от световния оперен небосклон. Не гледа обаче на спектаклите с маестрото като влизане в по-висока лига.

Гергана Русекова, солист на Софийската опера: "Не мога да кажа „в друга лига“. Това е малко претенциозно за мен. Мисля, че който ме харесва като певица и ме следва, той ще ме следва както досега, независимо дали ме е избрал този велик диригент. Разбира се, че това е голям комплимент и егото ми се чувства добре, но не е нещо, което е важно за утре. Утре е отново битка, отново всичко е отначало и всеки ден е доказване и растеж в тази професия."

Спектаклите на площада обещават истински вълнуваща опера. Гаранцията е въздействащата режисура на Пламен Карталов и изключителното музикално ниво на диригента Даниел Орен.