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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Тръмп: Ормузкият проток е отворен за всички кораби, с изключение на Иран

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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сащ иран продължават разменят удари жертви
Снимка: АП/БТА
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Вместо 20% такса за преминаване през Ормузкия проток, Съединените щати предлагат търговки сделки с държави от Персийския залив. Това написа президентът Доналд Тръмп в социалната си мрежа. След трета поредна нощ на американски атаки по цели в Иран, Техеран съобщи за експлозии в два пристанищни града. След размяната на удари има жертви, а страните в региона остро протестираха срещу атаките.

Атаката на Съединените щати срещу Иран е продължила повече от 5 часа - и в тъмната, и в светлата част на денонощието.

Американското военно командване съобщи, че е поразило ирански цели, които ще възпрепятстват страната да атакува свободно корабоплаване в региона. При атаката има трима загинали. Според Вашингтон това е отговор на иранска атака срещу два танкера на Обединените арабски емирства в Ормуз, при която има загинал и ранени.

На свой ред Техеран изстреля ракети и дронове по американски бази в Бахрейн и Йордания. Американският президент предложи инвестиции, вместо такса за Ормуз и добави, че водният път е отворен за всички, с изключение на Иран.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ормузкият проток е отворен за ВСИЧКИ кораби, с изключение на Иран - и това е заради тяхното лъжливо, избухливо и злонамерено управление, което ги води по пътя на ПЪЛНОТО УНИЩОЖЕНИЕ."

Според властите в Иран Вашингтон нарушава меморандума за разбирателство. Иранците одобряват действията на правителството и затварянето на Ормузкия проток.

Хейрола Абдари, жител на Техеран: "Иран трябваше да затвори протока, за да постави Израел и Съединените щати на мястото им и за да знаят, че ислямската република има мощ, която се крепи от сила и вяра."

Според анализатори твърде неясните формулировки в меморандума са причина за поредната ескалация.

Томас Джуно, анализатор: "И двете страни интерпретират аргументите по различен начин. Иран разчита заложената рамка, като възможност за значителен контрол върху корабоплаването през протока. Докато Съединените щати разчитат споразумението да гарантира, че Иран ще позволи свободно движение през Ормуз."

Като освен за свободното корабоплаване през Ормуз, дълбоките различия между САЩ и Иран остават и за ядрената и балистичната програма на страната, както и за сигурността в региона. Европейската авиационна агенция предупреди авиокомпаниите да избягват въздушното пространство на ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Катар и Оманския залив. Ако Иран атакува, Израел ще отвърне "мощно", каза израелският премиер Бенямин Нетаняху. A поредната ескалация повиши до нов пик цената на петрола.

#нарушеното примирие #Доналд Тръмп #САЩ #Иран

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