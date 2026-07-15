САЩ обявиха, че започват да нанасят нови удари и подновяват морската блокада на Иран

Американските въоръжени сили обявиха, че започват да нанасят нови удари и подновяват морската блокада на Иран, предаде Ройтерс.

Ударите започнаха днес следобед, написа Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) в публикация в социалните мрежи.

Американските въоръжени сили казаха още, че възобновяват морската блокада на кораби, пътуващи към и от ирански пристанища и крайбрежни райони.

Повече от 20 военни кораба на военноморските сили на САЩ и стотици военни самолети са разположени в Близкия изток, добавиха военните.

САЩ също така обявиха, че налагат нови санкции срещу Иран. Санкциите са насочени срещу няколко физически лица, юридически лица и кораби, а общ лиценз позволява постепенно приключване на дейности и ограничени транзакции, свързани с безопасността и околната среда, както и разтоварване на товари, които са свързани с определени лица или кораби, блокирани на 14 юли, съобщи Министерството на финансите на САЩ.