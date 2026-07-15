Горещо време в сряда

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°, по-ниски само по крайбрежието на морето, между 26° и 30°.

Ще бъде слънчево, но в следобедните часове на места в източните и планинските райони ще превали. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.

По Черноморието ще бъде слънчево. Около и след обяд по северното крайбрежие е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е от 22° до 24°. Вълнението на морето ще бъде 1 – 2 бала.

В планините също ще бъде слънчево, но в следобедните часове и там на места е възможно да превали. Ще духа слаб, по високите части – умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици и временно усилване на вятъра, в четвъртък на повече места в Западна и Централна България, в петък – в Източна България и в планините. През първия ден са възможни и градушки. Максималните температури ще са предимно между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието.

В събота ще бъде слънчево и още по-горещо температури от 33° до 38°, по Черноморието – между 26° и 30°. Краткотрайни следобедни валежи ще има само на изолирани места в североизточните райони и планините. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб, в Източна България – умерен.

През нощта срещу неделя в крайните северозападни райони ще има валежи и гръмотевични бури, възможни са интензивни явления. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, с локални краткотрайни валежи и гръмотевици, по- интензивни северозападната половина от страната. Вятърът от юг-югоизток в източната половина ще се усили и там ще бъде още малко по-горещо, докато от северозапад ще започне понижение на температурите.