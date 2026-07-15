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Кирил Борисов: Мавродиев знае много, още преди да влезе във властта беше един от най-добрите финансисти

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Отпускането на 1 милиард лева на 7–8 фирми е с политическо решение, заяви журналистът от вестник ”24 часа”

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Стоян Мавродиев знае много, още преди да влезе във властта беше един от най-добрите финансисти, заяви Кирил Борисов, журналист от вестник ”24 часа” в "Денят започва".

Кирил Борисов, журналист от вестник ”24 часа”: „Стоян Мавродиев знае много. Още преди да влезе във властта през 2007–2008 г. беше един от най-добрите финансисти в държавата, т.нар. офшорки. Има информация за него, че е помагал на доста известни публични личности да си регистрират такива офшорки, през които да минават парични потоци. Но каква информация ще сподели с разследващите и с обществото – скептичен съм. Според мен ще се защитава само по обвиненията, които са му повдигнати, а там той има доста козове.“

За причините за завръщането на Стоян Мавродиев Борисов коментира:

Кирил Борисов, журналист от вестник ”24 часа”:

Най-вероятната причина да се върне е смяната на политическата власт и прокуратурата, която все още се ориентира в ситуацията. Има някакви индикации за промяна в действията ѝ и в тази мътна вода е добре човек, който е бил две години в изгнание, да се прибере и да докаже своята невинност. Да изчисти името си и да се завърне при близките си. Две години в Дубай за човек, който е млад и има семейство, близки и приятели, не са малко. Предполагам, че това е един от основните му мотиви плюс променената ситуация в отношенията между властта и прокуратурата в момента вероятно също го е мотивирала да се завърне.“

Журналистът припомни случилото се:

Кирил Борисов, журналист от вестник ”24 часа”: „Кредитът е отпуснат през 2019 г. на една фирма на Румен Гайтански, за да купи друга фирма на Румен Гайтански от трета фирма на Румен Гайтански. Отпуснати са 148,5 милиона лева, а след това още 1,5 милиона лева – общо 150 милиона лева. Този кредит е необслужван. Преди няколко години е отписан като несъбираем. Тоест парите са откраднати и ги няма, те са държавни пари. Обезпечението да се отпусне този кредит се оказа фалшиво. Представен е бил договор за доставка на инертни материали, който е бил сключен малко преди отпускането на кредита и прекратен малко след отпускането на парите. През 2021 г. е подаден сигнал до прокуратурата. През 2022 г. е образувано наказателно разследване. През 2024 г. са арестувани Гайтански и Георгиев. Това е хронологията. Не е само за този кредит. Той са 150 милиона лева, тогава са отпуснати над 1 милиард лева на 7–8 фирми. Основният човек, който се преследва по този кредит, е Мавродиев, защото по това време е бил изпълнителен директор. Решението за отпускането на толкова големи суми обаче не е еднолично негово, има управителния съвет. Друг е въпросът, че отпускането на такива пари е с политическо решение.“

За Цветан Василев журналистът коментира:

Кирил Борисов, журналист от вестник ”24 часа”: „Ако той искаше да се върне, много отдавна щеше да го направи. Срещу него вече тече дело. Той е задочно подсъдим може би от 10 години. Това е едно дело, което едва ли скоро ще приключи. Той си е устроил живота в Сърбия и настоява за ново дело. Тоест разследването да започне отначало. Едва ли вече се притеснява толкова, че ще лежи в ареста. Минаха времената, когато хората стояха в ареста с месеци.“

За полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова Борисов заяви:

Кирил Борисов, журналист от вестник ”24 часа”: „В политическите и бизнес средите се знаеше много преди вътрешният министър да обяви тази информация. Засега по-скоро виждаме политическия ефект – много политици, хора от бизнеса, конституционни съдии. Въпросът е дали Министерството на вътрешните работи ще докаже престъпления и какво ще се случи, когато го докладва на прокуратурата.Целта тук е да се разширят санкциите по „Магнитски“. Много е трудно да се доказват престъпления след толкова много време, за един човек, който е бил толкова влиятелен.“

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#полетите на Пеевски #Кирил Борисов #Стоян Мавродиев #Цветан Василев

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