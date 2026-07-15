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Протест в столичната болница ИСУЛ за по-високи заплати и промяна на заплащане в сектора

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Служители на столичната болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" излизат на протест днес, а основното искане е за по-високи заплати. Демонстрацията е организирана от Национален синдикат "Защита". По думите на недоволните, възнагражденията им не са били увеличавани вече трета година. Има и други болници, които са готови да подкрепят протеста, допълниха организаторите.

Не е ясно защо предвиденото увеличение на бюджета за здраве с 412 млн. евро не са предвидени средства за увеличение на заплати, каза председателят на синдикат "Защита" Красимир Митов.

Красимир Митов, председател на Национален синдикат "Защита": "Ние не можем да обясним къде е причината. Има кой да обясни - Министерството на здравеопазването, управляващите, но това, което казахте, действително трета година бюджетът на НЗОК се завишава с близо милиард лева, сега вече говорим в евро, и казахте сумата 412 милиона, от които нито един цент не е заделен за увеличение на заплатите. Няма увеличение и на бюджета на Мининистерството на здравеопазването, от което да бъдат увеличени, примерно, заплатите и на второстепените разпоредители на средства. Именно поради тази причина правихме предложения, срещи с министър, бяхме в Здравна комисия, изложихме нашата позиция, няма чуваемост."

Работа на две и повече места, 12-часови смени и огромен стрес, това е ежедневието за част от медиците в Спешния център на болницата:

Павлина Александрова, сестра в Спешния център: "Сега работим на интензивен график. Отливът на кадри изисква ние да сме постоянно на работа. 12-часови са дежурствата, работи се много. Това, което ние искаме е правителството да ни чуе най-накрая и да вземе предвид, че в тази държава всеки един има нужда от нас. И ако нас ни няма, нещата ще станат много сериозни. Работя на 2-3 места, за да мога да се издържам. Трябва да имаме висок щат, който да ни гарантира добро възнаграждение. Не искаме никакви други такива трохички, подаяния, защото търпимостта ни вече е на финала. Здравеопазването е на смъртен одър."

Нинка Георгиева, служител в администрацията: "Това, че се увеличават пътеките не означава, че парите стигат до хората. И тук е много важно да кажем, че нас наистина ни касае да бъдат увеличени щатовете, за да имаме такива възнаграждения, които да ни стигат, да си покриваме нуждите и да живеем нормално, за да не ходят колегите и всички да ходим да работим на по 2-3 места. Просто това е нечовешко."

Катя Неофитова, медицинска сестра: "Нашият апел към правителството и към здравния министър е да бъдем чути. Протестите, които се организират, те са в знак на несъгласия с нашия нисък щат. Няма как да продължаваме да работим на две места, да даваме извънреден труд. Всичко това е за наша сметка. Нашата непочивка, нашето недоспиване, това, че сме постоянно сред пациентите нас също ни амортизира. Правителството да ни чуе и най-накрая да направи нещо да промени метода на заплащане в здравеопазването."

Вижте още в прякото включване на Цветелина Чафадарова

#УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ #медици #служители #заплати #протест

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