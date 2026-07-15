Футболът среща науката в сърцето на Ванкувър

В Канада вече не се провеждат мачове от световното първенство, но духът на Мондиал 2026 продължава да се усеща във Ванкувър. Една от най-разпознаваемите забележителности в града – Science World, или „Светът на науката“, претърпя впечатляваща трансформация по повод най-големия футболен форум.

Геодезичният купол на сградата беше преобразен така, че да наподобява гигантска версия на „Трионда“ – официалната топка на световното първенство. За новия облик на конструкцията са използвани 131 панела, превърнали научния център в една от най-атрактивните футболни забележителности във Ванкувър.

В сградата вече е отворена за посетители и специалната изложба „Футбол и технологии“. Тя представя развитието на играта чрез отделни тематични зони, посветени на телевизионното отразяване, съдийството, иновациите и историята на футбола.

Сред експонатите е една от първите камери, използвани за заснемане на футболни мачове. Посетителите могат да видят и топката от двубоя между Канада и Хърватия на Мондиал 2022 в Катар, в който „кленовите листа“ отбелязаха първия гол в историята си на световни финали.

Специално място е отделено и на системата ВАР. Феновете могат да се запознаят подробно с начина, по който технологията подпомага съдиите, както и с данните, които съвременните топки предоставят в реално време.

Изложбата обединява футбола, науката и архитектурата и предлага по нещо както за привържениците на играта, така и за почитателите на технологиите, статистиката и модерния дизайн. Макар последният съдийски сигнал в Канада вече да е прозвучал, Мондиал 2026 продължава да живее във Ванкувър по необичаен и впечатляващ начин.

Вижте репортажа във видеото!