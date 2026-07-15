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Иван Маджаров, зам.-председател на БЛС: Бюджетът за здраве ще узакони направените разходи през годината

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Бюджетът за здраве ще узакони направените вече разходи през по-голямата част от годината. Не може да се очаква да се случи нещо ново с него, каза в студиото на "Денят започва" зам.-председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров. Той отново допълни, че системата има нужда от поне 25% увеличение на цените, което би довело до допълнителни средства за Здравната каса. А обещанията за реформи се отлагат поне до есента:

Иван Маджаров, зам.-председател на БЛС: "По-скоро чувам, чувам заявки и това е добре, защото наистина в есения период ще се трябва сериозно да се поработи по въпроса, аз вярвам, че може да се направи доста по въпроса за и за промяна в контролните механизми на НЗОК, и за промяна в начина по който се финансира системата, за да дадем най-оптималното на българските лекари и на българските пациенти. Смятам, че има енергия да това се случи към настоящия момент. Чуваме, че има не лоши заявки за въвеждане и на доброволно здравно осигуряване, което е крайно време да се случи, защото част от българите очакват, че ще дойде момент, в който освен солидарния момент ще има и своя лична доброволна вноска, която да му дава малко повече, отколкото солидарната и по този начин да повиши интереса към осигуряването."

Няма да стане със старите методи, няма да стане с проверки след 3-4 месеца на документация, няма да стане с липсана оценка на удовлетвореността на пациента, с неприлагане на съвременни методи за контрол спрямо статистическите данни, на съпоставими с нас други държави, които имат сходни модели на здравеопазване, допълни Маджаров.

"Практически трябва да приложим доста нови елементи в начина по който контролираме системата и в който разходваме средствата, за да върнем доверието на населението към система."

По повод протеста пред ИСУЛ, Иван Маджаров заяви:

"Заплатите повече от 25 години в България, с изключение на системите, които се финансират директно от МЗ, това е Спешната помощ, това е психиатричните лечебни заведения, да не ги изброям всички. С изключение на тези заплати, всички други заплати се определят по съвсем друг начин. И да твърдиш и да заблуждаваш, че можеш в бюджета на НЗОК, с който бюджет се закупуват услуги, а не се субсидират и не се финансират лечебни заведения, да твърдиш, че там може да има пари за заплати, просто така, като за заплати. Парите за заплати се формират през цените, които се плащат за медицинските услуги. Не можем от една страна да задържим цените на медицинските услуги, т.е. дадем преглед да е вече много по-ниско от много по-нискоквалифицирана услуга в нашата държава и същото време да искаме този, който изпълнява този преглед, да получи добра заплата. Не може да се случи."

Вижте целия разговор във видеото

#Зам.-председател на БЛС #здраве #Иван Маджаров #бюджет #протести #заплати

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