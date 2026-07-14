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Лиа Каратанчева започна с убедителна победа в Торино

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Българката се класира за втория кръг на турнира на клей в Италия, докато Гергана Топалова приключи участието си още на старта

Лиа Каратанчева започна с убедителна победа в Торино
Снимка: БТА
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Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в Торино (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара. Поставената под №7 в основната схема българка се наложи над представителката на домакините Ариана Дзукини с 6:4, 6:3 след близо два часа игра.

22-годишната софиянка започна уверено срещата и поведе с 3:1 в първия сет. Частта предложи общо седем пробива, но Каратанчева успя да запази предимството си и да я спечели с 6:4.

Във втория сет българката изостана с 2:3, след като допусна пробив в петия гейм. Това обаче не я разколеба и тя отговори по впечатляващ начин, печелейки следващите четири гейма. Каратанчева затвори мача с гейм на нула при сервис на съперничката си и заслужено продължи напред в турнира.

В следващия кръг българката ще преследва място на четвъртфиналите, а освен в надпреварата на сингъл ще участва и при двойките. Заедно с американката Габриела Вилар, с която са поставени под №4, тя ще се изправи срещу италианките Джада Комоло и Валерия Пичоли.

Другата българска представителка в турнира – Гергана Топалова, не успя да преодолее първото препятствие. Тя отстъпи с 4:6, 1:6 пред участващата с "уайлд кард" Камила Дженаро и приключи участието си още в първия кръг.

#Лиа Каратанчева #тенис турнир в Торино

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