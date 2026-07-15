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ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Невена Зартова

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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всс отложи изслушванията ръководители прокуратурата заради законови промени
Снимка: БТА/Архив
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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на бившия районен прокурор на София Невена Зартова и прекрати дисциплинарното производство срещу нея.

То беше образувано през февруари 2024 г. по предложение на тогавашния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Дисциплинарното производство стартира след проверка на дейността на Зартова като административен ръководител на Софийската районна прокуратура. Проверката тогава беше извършена от прокурори от ВКП.

Дисциплинарният състав е предложил прекратяване на производството поради липса на данни и факти за извършени нарушения.

#дисциплинарно наказание #Невена Зартова #ВСС

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