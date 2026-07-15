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Трима души са задържани при акция на ГДБОП за източване на средства в Якоруда

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Трима души са задържани при акция на ГДБОП за източване на средства в Якоруда
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Трима души са задържани при акция на ГДБОП за източване на средства. Това са началникът на общинската служба по земеделие, съпругът й и служителка на Бюрото. Акцията се провежда във връзка с проверка на европрокуратурата.

Става дума за схема за източване средства, предоставени за осигуряване на временна заетост. Установено е, че съпругът на местната началничка на службата по земеделие в Якоруда е бил бенефициент по програмата. Разследването е за организирана престъпна група.

Установената до момента щета е в размер на 260 550 лв., очаква се обаче сумата да нарасне.

#проверка на европрокуратурата #общинска служба по земеделие #в Якоруда #акция на ГДБОП

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