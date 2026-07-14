Димитър Кузманов загуби на двойки на турнир от сериите "Чалънджър"

Димитър Кузманов загуби в първия кръг на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" в Бунсхотен (Нидерландия) с награден фонд от 97 640 евро.

Българинът и Денис Евсеев (Казахстан) отстъпиха пред участващите с „уайлд кард" представители на домакините Абел Форгер и Фонс ван Самбек с 2:6, 3:6 за 56 минути, след като допуснаха четири пробива в двубоя.

Така Кузманов приключва участие в надпреварата, след като записа победа и загуба в квалификациите на сингъл.