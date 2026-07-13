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Димитър Кузманов не успя да се класира за основната схема на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Бунсхотен

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Димитър Кузманов ще участва в надпреварата на двойки

Димитър Кузманов не успя да се класира за основната схема на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Бунсхотен
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Димитър Кузманов загуби във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" в Бунсхотен (Нидерландия) с награден фонд от 97 640 евро.

Поставеният под №1 в квалификациите българин отстъпи с 6:7(5), 3:6 от №9 Райън Нейбур (Нидерландия) за два часа и 17 минути.

Кузманов поведе с 3:0 в началото на мача, допусна изравняване при 3:3, а при 6:5 пропусна четири сетбола, за да се стигне до тайбрек. В него българинът имаше преднина от 3:2, но спечели само две от следващите седем точки и го загуби с 5:7. Във втората част той изостана с 1:5, намали пасива си на 3:5, но в крайна сметка отстъпи с 3:6.

Димитър Кузманов ще участва и в надпреварата на двойки заедно с Денис Евсеев (Казахстан). В първия кръг двамата ще се изправят срещу участващите с „уайлд кард" представители на домакините Абел Форгер и Фонс ван Самбек.

#Димитър Кузманов

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