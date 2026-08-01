12 българи ще участват на турнира от сериите ATP Challenger в Пловдив

12 български тенисисти ще вземат участие в силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата започва в неделя на кортовете на ТК „Локомотив", като официалното откриване е от 13:30 часа.

Организаторите са подготвили програма с участието на Ансамбъл „Тракия" и Формация „Наздравица", която ще даде тържествен старт на турнира. След това националите на България за Купа „Дейвис" Александър Василев и Янаки Милев ще изиграят демонстративен мач с подавачите на корта.

В квалификациите ще участват Димитър Кисимов, Александър Толев, Джордж Лазаров, Йоан Найденов, Георги Георгиев, Динко Динев, Адриан Андреев и Виктор Марков.

Жребий за квалификациите:

Димитър Кисимов – Щефан Хайта (Румъния)

Александър Толев – Драгош Николае Казаку (Румъния)

Джордж Лазаров – Даниеле Рапанета (Италия)

Йоан Найденов – Лука Кастаньола (Италия)

Георги Георгиев – Никита Белозерцев (Узбекистан)

Динко Динев – Валентин Басел (Аржентина)

Адриан Андреев – Клеман Ролан дьо Равел (Франция)

Виктор Марков – Карлес Кордоба (Испания)

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров си осигури място директно в основната схема по ранкинг, а с „уайлд кард" от Българската федерация по тенис ще участват националите Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.

Седем българи ще вземат участие и в надпреварата на двойки. Националите Пьотр Нестеров и Янаки Милев ще се изправят в първия кръг срещу поставените под №1 Антъни Генов и Чарлз Бари (Ирландия).

Две български двойки получиха „уайлд кард". Георги Георгиев и Йоан Найденов ще играят срещу представителите на Индия Мадхвин Камат и Атхарва Шарма, а братята Радослав и Васил Шандаров ще стартират срещу Ернан Касанова (Аржентина) и Муркел Делиен (Боливия).

Организаторите ще направят всичко възможно двубоите с участието на водещите български тенисисти да не започват преди 16:00 часа, за да могат повече любители на тениса да наблюдават мачовете на живо.

Входът за всички срещи е свободен!

Това ще бъде вторият турнир от тази категория на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив, а след него там ще се проведат още два турнира. Третият също ще бъде от категория ATP Challenger 50 и е насрочен за периода 30 август – 6 септември, а четвъртият ще бъде от категория ATP Challenger 75 с награден фонд от 97 640 евро и ще се проведе в периода 20–27 септември.

Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност младите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основната цел при организирането на тези турнири е да се даде възможност на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста.