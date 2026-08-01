Мартин Бонев с титлата при юношите на World Tennis Tour Juniors

Той спечели българския финал на сингъл срещу Дамян Аврамовски.
Мартин Бонев стана шампион на сингъл при юношите на международния турнир по тенис от категория J30 от веригата World Tennis Tour Juniors в София. Надпреварата се проведе при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Дема".
В изцяло българския финал Бонев поведе с 4:1 в първия сет преди съперникът му Дамян Аврамовски да прекрати участието си в мача. Това е 12-а поредна победа за 17-годишния Бонев, който през миналата седмица спечели титлата и на турнир от същата категория на World Tennis Tour Juniors, проведен на кортовете на ТК „Диана" в София. На трето място на сингъл при юношите се класира другият българин Якуб Ясин.
На финала на сингъл при девойките Анна Башкатова (Украйна) се наложи с 6:0, 6:1 над Надя Кнежевич (Черна гора). Най-добре от българките се представи Симона Попова, която завърши на трето място.
Доброто класиране на българските тенис таланти беше допълнено от титлата на двойки при девойките, спечелена от Сирма Манчева и Антония Станева. Първото място на двойки при юношите беше спечелено от швейцарците Лукас Мьорлен и Сандро Вебер.
Даниел Стоянов пък завоюва титлата на сингъл при юношите на международния турнир до 14 години от трета категория на Тенис Европа в Русе. Надпреварата от календара на БФТенис се състоя на кортовете на ТК „Приста 2011".
В изцяло българския финал на сингъл при юношите Даниел Стоянов победи с 6:3, 6:1 Христо Рашков. Така Стоянов взе трофея с пет поредни победи и без загубен сет. На трето място се класира другият българин Стелиян Даракев.
На финала на сингъл при девойките Хариклия Цоли (Гърция) се наложи със 7:5, 7:5 над Ребека Стефания Йонита (Румъния).
На двойки при юношите първи са Борис Тонев и Йоан Третон (Австрия), който на финала се наложиха над Чавдар Рагин и Даниел Васев.
Българката Никол Бюлбюлева пък стана вицешампионка на двойки при девойките.