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Мартин Бонев с титлата при юношите на World Tennis Tour Juniors

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Спорт
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Той спечели българския финал на сингъл срещу Дамян Аврамовски.

Мартин Бонев с титлата при юношите на World Tennis Tour Juniors
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Мартин Бонев стана шампион на сингъл при юношите на международния турнир по тенис от категория J30 от веригата World Tennis Tour Juniors в София. Надпреварата се проведе при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Дема".

В изцяло българския финал Бонев поведе с 4:1 в първия сет преди съперникът му Дамян Аврамовски да прекрати участието си в мача. Това е 12-а поредна победа за 17-годишния Бонев, който през миналата седмица спечели титлата и на турнир от същата категория на World Tennis Tour Juniors, проведен на кортовете на ТК „Диана" в София. На трето място на сингъл при юношите се класира другият българин Якуб Ясин.

На финала на сингъл при девойките Анна Башкатова (Украйна) се наложи с 6:0, 6:1 над Надя Кнежевич (Черна гора). Най-добре от българките се представи Симона Попова, която завърши на трето място.

Доброто класиране на българските тенис таланти беше допълнено от титлата на двойки при девойките, спечелена от Сирма Манчева и Антония Станева. Първото място на двойки при юношите беше спечелено от швейцарците Лукас Мьорлен и Сандро Вебер.

Даниел Стоянов пък завоюва титлата на сингъл при юношите на международния турнир до 14 години от трета категория на Тенис Европа в Русе. Надпреварата от календара на БФТенис се състоя на кортовете на ТК „Приста 2011".

В изцяло българския финал на сингъл при юношите Даниел Стоянов победи с 6:3, 6:1 Христо Рашков. Така Стоянов взе трофея с пет поредни победи и без загубен сет. На трето място се класира другият българин Стелиян Даракев.

На финала на сингъл при девойките Хариклия Цоли (Гърция) се наложи със 7:5, 7:5 над Ребека Стефания Йонита (Румъния).

На двойки при юношите първи са Борис Тонев и Йоан Третон (Австрия), който на финала се наложиха над Чавдар Рагин и Даниел Васев.

Българката Никол Бюлбюлева пък стана вицешампионка на двойки при девойките.

#Мартин Бонев

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