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Иван Иванов преодоля драматичен тест и продължава напред в Пособланко

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Спорт
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17-годишният български талант обърна по-високоранкиран съперник и си осигури сблъсък с поставения под №5 Оливър Крофорд

Иван Иванов преодоля драматичен тест и продължава напред в Пособланко
Снимка: БТА
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Националът на България за Купа "Дейвис“ Иван Иванов се класира за втория кръг на турнира от сериите "Чалънджър 75“ в испанския град Пособланко с награден фонд от 97 640 евро. 17-годишният българин се наложи над италианеца Масимо Джунта със 7:6(5), 2:6, 7:5 след близо два часа и половина игра.

Успехът е още по-ценен, тъй като Джунта се намира със 155 позиции пред Иванов в световната ранглиста. Българският талант демонстрира характер, след като на два пъти навакса пробив пасив и спаси сетбол при 5:6 в първата част.

Първият сет беше решен след тайбрек, в който Иванов поведе с 5:2, позволи изравняване при 5:5, но взе следващите две разигравания и поведе в резултата. Италианецът отвърна убедително във втория сет, след като рано си осигури комфортен аванс и изравни след 6:2.

Решителната трета част премина равностойно до 5:5, когато Иванов реализира ключов пробив. На свой сервис българинът не пропусна възможността да приключи двубоя и се възползва от третия си мачбол, за да подпечата мястото си във втория кръг.

С победата Иванов прибави шест точки към актива си за световната ранглиста, където през тази седмица заема 584-ото място. Следващото предизвикателство пред него ще бъде петият поставен в схемата и №235 в света Оливър Крофорд от Великобритания.

#Чалънджър 75 в Пособланко #Иван Иванов тенис

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