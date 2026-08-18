Иван Иванов отпадна в първия кръг в Роухямптън

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 50" в Роухямптън (Англия) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният Иванов отстъпи с 4:6, 2:6 на водача в схемата и №172 в световната ранглиста Елмър Мьолер (Дания) за 77 минути игра.

Българинът загуби първия сет с единствен пробив в третия гейм. Иванов изостана с 0:2 във втората част, а след още един допуснат пробив я загуби с 2:6.

Вчера друг национал на България, Илиян Радулов, се класира за втория кръг на сингъл. 21-годишният Радулов елиминира седмия поставен представител на домакините Джоанъс Мънди, а за място на четвъртфиналите ще играе срещу Марк Себан (Великобритания). Радулов вече заработи четири точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е №622 в света.