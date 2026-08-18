Победа за Кузманов на старта на Чалънджър в Швейцария

Българският тенисист Димитър Кузманов се класира за втория кръг на единично на турнир на червени кортове от сериите „Чалънджър 50" в Сион (Швейцария). Надпреварата е с награден фонд 56 700 евро.

33-годишният българин победи петия поставен Марвин Мьолер (Германия) с 6:3, 6:4 за час и 34 минути на корта.

Кузманов поведе с 3:0 в първия сет и запази преднината си за крайното 6:3. Във втората част Мико спечели четири поредни гейма от 2:3 до 6:3 и триумфира с крайната победа.

С успеха Кузманов заработи 4 точки за ранглистата на АТР, в която през тази седмица заема 387-ото място.

Българинът ще играе във втория кръг срещу победителя от двубоя между квалификантите Джерард Ли (Република Корея) и Алекс Пухолрас (Испания).