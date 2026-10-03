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Бруно Дженев и Мая Мичева се класираха за полуфиналите на турнир до 14 г. от Суперкатегория на Тенис Европа в Барселона

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Спорт
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Бруно Дженев победи Ноа Хонсбергер (Швейцария) с 5:7, 6:1, 6:3, а Мая Мичева надигра Катерина Лопес Ройг (Испания) с 6:2, 4:6, 6:3.

Бруно Дженев и Мая Мичева се класираха за полуфиналите на турнир до 14 г. от Суперкатегория на Тенис Европа в Барселона
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Бруно Дженев при юношите и Мая Мичева при девойките се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира до 14 години от Суперкатегория на Тенис Европа в Барселона (Испания).

Поставеният под №1 при юношите Бруно Дженев направи обрат и победи на четвъртфиналите с 5:7, 6:1, 6:3 №8 Ноа Хонсбергер (Швейцария). За място на финала Дженев ще играе срещу №4 Анастасис Мосайкос (Кипър).

№6 в схемата Емил Алексиев отстъпи на четвъртфиналите с 3:6, 0:6 на втория поставен Рафаел Папоян (Русия).

Поставената под №10 при девойките Мая Мичева победи с 6:2, 4:6, 6:3 Катерина Лопес Ройг (Испания). На полуфиналите Мичева ще играе срещу втората поставена Никол Курилова (Чехия).

Поставената под №13 Карла Бързакова загуби в оспорван мач с 6:7, 6:7 от №8 Вера Морозова (Естония).

В турнира на двойки Бруно Дженев и Ноа Хонсбергер (Швейцария), поставени под №1, отпаднаха на полуфиналите. Двамата отстъпиха с 6:1, 3:6, 9:11 на №4 Филип Хартвигсен Дианати (Дания) и Джими Ювонен (Финландия).

#Мая Мичева #Бруно Дженев

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