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Росица Денчева не загуби нито един гейм на старта на турнир в Сърбия

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Спорт
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19-годишната българка разгроми с 6:0, 6:0 осмата поставена Зоню Ли (Китай) за 62 минути игра.

Росица Денчева
Снимка: БФ Тенис
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Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира убедително за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната българка разгроми с 6:0, 6:0 осмата поставена Зоню Ли (Китай) за 62 минути игра.

Във втория кръг Денчева ще играе срещу победителката от мача между Нала Калер (Канада) и Луна Вуйович (Сърбия).

Предната седмица Денчева стана вицешампионка на сингъл и шампионка на двойки на друг турнир от същия ранг в Куршумлийска Баня.

Друга националка на България, Лидия Енчева, ще играе по-късно днес срещата си от първия кръг срещу Ксения Зайцева (Русия). Преди този мач 20-годишната Енчева постигна две победи в квалификациите.

Лия Каратанчева пък ще вземе участие в надпреварата на двойки. Българката и Пратхарна Г. Томбаре (Индия) ще играят на старта срещу рускините София Лансере и Алина Юнева.

#Росица Денчева

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