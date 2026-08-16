Росица Денчева вече е втора ракета на България след силен турнир в Сърбия

Росица Денчева продължава впечатляващото си израстване в женския тенис. 19-годишната българка приключи изключително успешното си участие на турнира на клей в Куршумлийска Баня с награден фонд 60 хиляди долара с финал на сингъл и титла на двойки. С натрупаните точки националката за "Били Джийн Кинг Къп“ ще се превърне и във втора ракета на България при жените.

В битката за трофея на сингъл Денчева отстъпи с 0:6, 6:7(4) пред третата поставена и №219 в световната ранглиста Миа Ристич. Представителката на домакините стигна до успеха след час и 38 минути игра.

Началото беше изключително трудно за българката. Ристич доминираше и взе първата част с 6:0 само за 32 минути. Денчева обаче показа характер и във втория сет демонстрира съвсем различно лице.

Българката поведе с 5:2 и два пробива аванс, като получи и три възможности да изпрати срещата в решителна трета част. Денчева не успя да реализира сетболите си, а Ристич постепенно заличи изоставането и дори обърна до 6:5.

Роси все пак намери сили да изравни и да стигне до тайбрек, но в него сръбкинята беше по-прецизна и се наложи със 7:4 точки, с което сложи край на спора за титлата.

Поражението не помрачава отличната серия на Денчева. Преди финала тя беше записала девет последователни победи на сингъл, след като през миналия месец триумфира и на турнира на клей в Бузъу, Румъния, с награден фонд 35 хиляди долара.

Силните резултати ще донесат и сериозен прогрес за българката в световната ранглиста. При следващото ѝ обновяване Денчева ще достигне до №305 в света, което ще я направи втората най-предно класирана българска тенисистка.

Към финала на сингъл 19-годишната националка добави и титлата на двойки. Денчева и рускинята Варвара Паншина спечелиха финала срещу вторите поставени китайки Шуо Фън и Зонгю Ли с 6:4, 7:5.

Трофеят е втори за Росица Денчева на двойки при жените в турнирите от веригата ITF World Tennis Tour и завършва една от най-силните седмици в младата ѝ професионална кариера.