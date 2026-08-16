БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Росица Денчева вече е втора ракета на България след силен турнир в Сърбия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

19-годишната националка завърши като вицешампионка на сингъл и спечели титлата на двойки в Куршумлийска Баня

Росица Денчева вече е втора ракета на България след силен турнир в Сърбия
Снимка: БТА
Слушай новината

Росица Денчева продължава впечатляващото си израстване в женския тенис. 19-годишната българка приключи изключително успешното си участие на турнира на клей в Куршумлийска Баня с награден фонд 60 хиляди долара с финал на сингъл и титла на двойки. С натрупаните точки националката за "Били Джийн Кинг Къп“ ще се превърне и във втора ракета на България при жените.

В битката за трофея на сингъл Денчева отстъпи с 0:6, 6:7(4) пред третата поставена и №219 в световната ранглиста Миа Ристич. Представителката на домакините стигна до успеха след час и 38 минути игра.

Началото беше изключително трудно за българката. Ристич доминираше и взе първата част с 6:0 само за 32 минути. Денчева обаче показа характер и във втория сет демонстрира съвсем различно лице.

Българката поведе с 5:2 и два пробива аванс, като получи и три възможности да изпрати срещата в решителна трета част. Денчева не успя да реализира сетболите си, а Ристич постепенно заличи изоставането и дори обърна до 6:5.

Роси все пак намери сили да изравни и да стигне до тайбрек, но в него сръбкинята беше по-прецизна и се наложи със 7:4 точки, с което сложи край на спора за титлата.

Поражението не помрачава отличната серия на Денчева. Преди финала тя беше записала девет последователни победи на сингъл, след като през миналия месец триумфира и на турнира на клей в Бузъу, Румъния, с награден фонд 35 хиляди долара.

Силните резултати ще донесат и сериозен прогрес за българката в световната ранглиста. При следващото ѝ обновяване Денчева ще достигне до №305 в света, което ще я направи втората най-предно класирана българска тенисистка.

Към финала на сингъл 19-годишната националка добави и титлата на двойки. Денчева и рускинята Варвара Паншина спечелиха финала срещу вторите поставени китайки Шуо Фън и Зонгю Ли с 6:4, 7:5.

Трофеят е втори за Росица Денчева на двойки при жените в турнирите от веригата ITF World Tennis Tour и завършва една от най-силните седмици в младата ѝ професионална кариера.

#тенис турнир в Куршумлийска Баня #Росица Денчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
3
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали (СНИМКИ)
4
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали...
Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към туристите
5
Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към...
БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се е събирала, за да споделя забранена идеология
6
БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се е...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
6
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...

Още от: Български тенис

Росица Денчева триумфира с титлата на двойки в Сърбия, сега атакува трофея и на сингъл
Росица Денчева триумфира с титлата на двойки в Сърбия, сега атакува трофея и на сингъл
Мая Мичева триумфира с титлата на сингъл на турнир до 16 г. от Тенис Европа Мая Мичева триумфира с титлата на сингъл на турнир до 16 г. от Тенис Европа
Чете се за: 00:32 мин.
Росица Денчева ще спори за титлата на сингъл на турнир в Сърбия Росица Денчева ще спори за титлата на сингъл на турнир в Сърбия
Чете се за: 01:15 мин.
Бургас ще приеме официалните европейски плейофи за турнира по тенис Junior Orange Bowl 2026 Бургас ще приеме официалните европейски плейофи за турнира по тенис Junior Orange Bowl 2026
Чете се за: 03:05 мин.
Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Швейцария Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Швейцария
Чете се за: 00:45 мин.
Григор Димитров не издържа физически и отпадна на старта в Синсинати Григор Димитров не издържа физически и отпадна на старта в Синсинати
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

18 задържани при акция на полицията и ДАНС в неонацистки клуб в Пловдив (ОБЗОР)
18 задържани при акция на полицията и ДАНС в неонацистки клуб в...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Емануил Йораднов: Дейността на „Кръв и чест“ попада под текстове от Наказателния кодекс Емануил Йораднов: Дейността на „Кръв и чест“ попада под текстове от Наказателния кодекс
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Кои са "Кръв и чест"? - Неонацистката международна мрежа е забранена в няколко европейски държави Кои са "Кръв и чест"? - Неонацистката международна мрежа е забранена в няколко европейски държави
Чете се за: 03:52 мин.
Подготовката на Бургас за "Евровизия": Градът вече има голям опит с концерти на световни звезди Подготовката на Бургас за "Евровизия": Градът вече има голям опит с концерти на световни звезди
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Опозицията разкритикуваха първите 100 дни управление на кабинета...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Нощ на взаимен обстрел: Ракети и дронове срещу Киев и Москва
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Европа в плен на огъня: Най-големият пожар в Белгия за последния век
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Златна Стилияна Николова на световното във Франкфурт
Чете се за: 01:20 мин.
Художествена гимнастика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ