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Лидия Енчева с трета поредна победа на турнир в Сърбия

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 60 хиляди долара.

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Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за втория кръг на единично на турнира на червени кортове в Куршумлийска Баня (Сърбия). Надпреварата е с награден фонд 60 хиляди долара.

20-годишната Енчева, която преди това постигна и две победи в квалификациите, се наложи над Ксения Зайцева (Русия) с 2:6, 6:3, 6:3 за два часа и 53 минути игра.

Енчева навакса пасив от 0:2 до 2:2, но загуби следващите четири гейма, а с това и първия сет с 2:6. Във втората част българката спечели четири поредни гейма от 2:3 до 6:3 и изравни резултата в сетовете. Националката поведе с 2:0 в третия решителен сет, допусна изравняване при 2:2, но след 3:3 спечели три поредни гейма и триумфира с победата.

За място на четвъртфиналите Лидия Енчева ще играе срещу поставената под №5 Харука Каджи (Япония).

По-рано днес друга националка, Росица Денчева, също се класира за втория кръг на сингъл. 19-годишната българка разгроми с 6:0, 6:0 осмата поставена Зонгю Ли (Китай) за 62 минути игра.

Във втория кръг Денчева ще играе срещу победителката от мача между Нала Калер (Канада) и Луна Вуйович (Сърбия). Предната седмица Денчева стана вицешампионка на сингъл и шампионка на двойки на друг турнир от същия ранг в Куршумлийска Баня.

Лия Каратанчева пък ще вземе участие в надпреварата на двойки. Българката и Пратхарна Г. Томбаре (Индия) ще играят на старта срещу рускините София Лансере и Алина Юнева.

# Лидия Енчева

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